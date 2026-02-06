La mítica banda argentina Virus llega a Mendoza para celebrar los 40 años de «Locura»

La mítica banda argentina Virus llega a Mendoza para celebrar los 40 años de Locura, el disco que marcó una época y redefinió el pop y el rock nacional. Entradas disponibles para el concierto el 14 de mayo, en el Arena Maipú.

Virus, una de las bandas más influyentes y elegantes del rock argentino anunció nuevos shows. Y el regreso a Mendoza será el jueves 14 de mayo, en el Arena Maipú, en el marco de una gira nacional que conmemora los 40 años de Locura, el álbum que consolidó su identidad estética y musical y que sigue siendo referencia obligada de la música popular argentina.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

“Locura”, un álbum que marcó la historia del rock nacional

La banda promete una noche atravesada por el baile, la memoria y la modernidad que siempre la caracterizó, repasando las canciones que definieron su identidad y marcaron a varias generaciones.

En 2026, la banda anunció la gira nacional para celebrar los 40 años de Locura, el álbum editado en 1985 que consolidó a Virus como una referencia indiscutida del pop y el rock nacional. Aquel trabajo no solo significó un salto estético y sonoro para la banda, sino que también introdujo una nueva forma de entender la canción popular: más irónica, sensual, elegante y provocadora, en sintonía con los cambios culturales de la época.

Además del recorrido por ese disco emblemático, el show incluirá una selección de los grandes clásicos de su carrera. No faltarán temas como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega”, “Wadu Wadu”, “Me puedo programar”, “Amor descartable” e “Imágenes paganas”, canciones que siguen vigentes y continúan convocando tanto a seguidores históricos como a nuevas audiencias.

Desde sus comienzos a principios de los años 80, Virus se destacó por su estética moderna, su mirada sofisticada y un sonido adelantado a su tiempo. Liderados artísticamente por Federico Moura en su etapa fundacional, el grupo rompió con los moldes tradicionales del rock argentino e instaló una propuesta donde el cuerpo, el baile y la imagen ocuparon un lugar central. Ese legado se mantiene vivo hasta hoy y se reactualiza en cada presentación en vivo.

Integrada por los músicos fundadores Marcelo Moura (voz) y Mario Serra (batería), la banda se completa actualmente con Patricio Fontana (teclados y sintetizadores), Ariel Naón (bajo y contrabajo), Francisco Podestá (guitarra) y Agustín Ferro (guitarra).

Virus ha vivido un gran regreso artístico desde 2023: tras agotar localidades en Movistar Arena de Buenos Aires con un show que luego fue registrado para un álbum y DVD oficial, la banda continuó presentándose con gran éxito en escenarios del país.

En 2024 lanzaron las versiones en vivo de los singles “Amor o acuerdo” y “Amor Descartable”. Con el aniversario 40 de Locura, en 2025 comenzaron una serie de presentaciones en Buenos Aires y este año continuarán por el país, Sudamérica y España.