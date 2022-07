Góndolas saludables ganan más terreno en los supermercados

Expertos de la distribuidora de marcas de alimentos saludables más grande del país, hablan sobre los nuevos hábitos de consumo en Argentina.

Cada vez es más común ir al supermercado y encontrar góndolas con propuestas de productos saludables de todo tipo. Hoy las opciones van desde bebidas vegetales, untables, dulces, hamburguesas y milanesas, hasta helados; todos a base almendra, coco, maní y más. Esto principalmente se debe a un cambio en el hábito de consumo de los argentinos.

“En Green & Co trabajamos con más de 1.300 puntos de venta en todo el país. Esto nos permitió percibir, en los últimos 2 años, una irrupción de góndolas saludables en los principales supermercados que no se quieren quedar afuera de esta tendencia, además de un crecimiento exponencial en lo que es Dietéticas y Tiendas Saludables” asegura Federico Angelinetti, founder de Green & Co, la distribuidora de marcas de alimentos saludables más grande del país “Actualmente distribuimos más de 150 marcas de alimentos y bebidas saludables, con más de 1.500 productos que buscan los consumidores en cada rincón del país. Hoy esta necesidad no se limita solo a unas pocas zonas de AMBA, si no que en cada barrio hay un punto de venta ávido por este tipo de productos”.

Es sabido que hoy los consumidores a la hora de elegir un alimento quieren saber qué están consumiendo, qué están incorporando en su organismo. En respuesta a esta necesidad se sancionó la Ley de Etiquetado Frontal que se concibió con la finalidad de contribuir a disminuir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos, brindando información fehaciente sobre los excesos de grasas, azúcar y sodio presentes en los productos.

A raíz de esta situación, surge una necesidad por parte de las grandes cadenas de supermercados de no quedarse afuera y poder ofrecer una variedad de productos que se adapten a las diferentes necesidades de las familias argentinas, quiénes hoy priorizan su salud. Incluso esta tendencia llegó al terreno de las APPs que incluyen en su propuesta secciones exclusivas de productos saludables.