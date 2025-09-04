Festival Chalupas 2025: tres días de circo, humor y poesía corporal en Mendoza

El Espacio Cultural Julio Le Parc será sede de la primera edición del Festival Chalupas, que del 12 al 14 de septiembre reunirá a compañías y artistas de circo de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. Serán tres jornadas de espectáculos, talleres de formación y una propuesta gratuita al aire libre, pensada para todo público y con el objetivo de consolidarse como una nueva cita cultural anual en la provincia.

El festival nace con una impronta clara: fomentar el entrenamiento consciente y saludable, generar lazos artísticos internacionales y ofrecer una vitrina del talento mendocino al mundo. Con entradas accesibles de $5.000 por función y $10.000 los talleres, Chalupas propone acercar el arte circense a la comunidad y convertirse en un encuentro cultural que renueve la magia del circo en Mendoza.

Artistas y compañías

El festival contará con la presencia de Kachivachis (Santa Fe), Cia Dobletes, Pocamosca, Arte a la Calle (Chile), Henry Cabrolier payaso “Fayo”, David Solís palochinista mimo Alpiste, Ariel Fredes payaso verde mimo, Les Arbres (aperturas e intervalos), Tatán, Polilla, Romualda, Chapote, Garabato, Mago Ludiem, Pedro Contreras, Pulga de San Juan, Santos Malabares, Lau Semonoli, Cyenciesti, además de un gran número de artistas mendocinos en la Varieté Cuyana.

Programación destacada

Viernes 12 de septiembre – Sala Circular Ernesto Suárez

10 a 12 h – Workshop AcroDuo (Cía. Dobletes – Mendoza)

19 h – Compañía Kachivachis (Santa Fe) – ATP

21 h – Veladas Varietales: Roke, Chapote, Celina Bullaude, Lolot Lanet, Mati Astudillo, Circo Prisma.

Sábado 13 de septiembre – Sala Circular Ernesto Suárez

10 a 12 h – Taller de Mimo a cargo de Luis Cravero (San Juan)

19 h – Compañía El Circo de Gerulio – ATP

21 h – Compañía Arte a la Calle (Chile) – ATP

Domingo 14 de septiembre – Jornada gratuita en el Patio del Le Parc y Carpa de Circo

16 h – Picnic circense con talleres abiertos y entrenamientos libres

18 h – Payasa Marla Rastelli (Córdoba)

19:30 h – Varieté Cuyana en la carpa de circo.

Entradas

Espectáculos: $5.000 por función a través de EntradaWeb

Talleres: $10.000 por función al contacto 2617132721 o mail festivalchalupas@gmail.com

Domingo 14: actividades gratuitas

El Festival Chalupas 2025 invita a vivir tres días de magia, humor, poesía corporal y circo de alto nivel en el corazón cultural de Mendoza.