Festival Chalupas 2025: tres días de circo, humor y poesía corporal en Mendoza

El Espacio Cultural Julio Le Parc será sede de la primera edición del Festival Chalupas, que del 12 al 14 de septiembre reunirá a compañías y artistas de circo de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. Serán tres jornadas de espectáculos, talleres de formación y una propuesta gratuita al aire libre, pensada para todo público y con el objetivo de consolidarse como una nueva cita cultural anual en la provincia.
El festival nace con una impronta clara: fomentar el entrenamiento consciente y saludable, generar lazos artísticos internacionales y ofrecer una vitrina del talento mendocino al mundo. Con entradas accesibles de $5.000 por función y $10.000 los talleres, Chalupas propone acercar el arte circense a la comunidad y convertirse en un encuentro cultural que renueve la magia del circo en Mendoza.
Artistas y compañías
El festival contará con la presencia de Kachivachis (Santa Fe), Cia Dobletes, Pocamosca, Arte a la Calle (Chile), Henry Cabrolier payaso “Fayo”, David Solís palochinista mimo Alpiste, Ariel Fredes payaso verde mimo, Les Arbres (aperturas e intervalos), Tatán, Polilla, Romualda, Chapote, Garabato, Mago Ludiem, Pedro Contreras, Pulga de San Juan, Santos Malabares, Lau Semonoli, Cyenciesti, además de un gran número de artistas mendocinos en la Varieté Cuyana.
Programación destacada
- Viernes 12 de septiembre – Sala Circular Ernesto Suárez
10 a 12 h – Workshop AcroDuo (Cía. Dobletes – Mendoza)
19 h – Compañía Kachivachis (Santa Fe) – ATP
21 h – Veladas Varietales: Roke, Chapote, Celina Bullaude, Lolot Lanet, Mati Astudillo, Circo Prisma.
- Sábado 13 de septiembre – Sala Circular Ernesto Suárez
10 a 12 h – Taller de Mimo a cargo de Luis Cravero (San Juan)
19 h – Compañía El Circo de Gerulio – ATP
21 h – Compañía Arte a la Calle (Chile) – ATP
- Domingo 14 de septiembre – Jornada gratuita en el Patio del Le Parc y Carpa de Circo
16 h – Picnic circense con talleres abiertos y entrenamientos libres
18 h – Payasa Marla Rastelli (Córdoba)
19:30 h – Varieté Cuyana en la carpa de circo.
Entradas
- Espectáculos: $5.000 por función a través de EntradaWeb
- Talleres: $10.000 por función al contacto 2617132721 o mail festivalchalupas@gmail.com
Domingo 14: actividades gratuitas
El Festival Chalupas 2025 invita a vivir tres días de magia, humor, poesía corporal y circo de alto nivel en el corazón cultural de Mendoza.