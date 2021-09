Entrevista a Romina Broda, Gerente General de Puratos Argentina, Uruguay y Paraguay

Si de insumos para panaderos, pasteleros y chocolateros se trata, Puratos es la empresa que ofrece ingredientes de alta calidad para la elaboración de productos comestibles. Para conocer más de esta compañía belga, charlamos con su gerente general.

Entrevistado: Romina Broda

Romina Broda
Cargo: Gerente General Puratos Argentina, Uruguay y Paraguay

Nombre de la compañía : Puratos

Nacionalidad de la compañía: Grupo familiar belga y Casa Matriz en Bruselas

En relación a la Puratos:

¿Cuál es el modelo de negocio de Puratos?

Puratos es una empresa multinacional belga, presente en más de 100 países, que produce y distribuye productos de panadería, pastelería y chocolatería a profesionales, incluso micro emprendedores, artesanos, industriales, Supermercados y el canal Horeca.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nuestro eslogan es “ser socio confiable en Innovación”. Queremos ayudar a nuestros clientes a desarrollar su negocio brindándoles productos de alta calidad, con tecnología que les permite innovar, mejorar el perfil nutricional y sensorial de sus productos o reducir costos (ej. tenemos productos que permite reducir niveles de grasa, o alargar la vida útil).

¿Son una compañía que brinda servicios a personas que qué generación especialmente?

Todas, vendemos a clientes que fabrican el “pan de cada día” para todos los argentinos, de cualquier rango de edad.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

Puratos Group es una organización centrada en el cliente. Nuestro grupo es conocido como una empresa familiar cercana (no sólo con nuestros trabajadores, sino también con nuestros clientes). Tenemos valores de una empresa familiar muy fuerte, y presente a la hora de contratar a nuevos empleados también, que son: Espíritu de equipo, Pasión, Ética, Valentía, Calidad, Visión.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía? Al nivel global mas de 9,000, en Puratos Argentina tenemos unos 100 empleados.

¿Realizan acciones de RSE? ¿Cuáles?

En Argentina apoyamos 3 iniciativas sociales: a la Cooperativa La Juanita con capacitaciones a estudiantes de la cooperativa, apoyo técnico para la elaboración de sus Pan dulces, y les brindamos productos a bajo costo. Colaboramos de la misma forma con el Hogar San Jose, y la asociación Los Peldaños. A nivel global hacemos mucho más con Escuelas de panadería para jóvenes de villas o en situación de necesidad…tenemos el Programa Cacao-Trace, que fue creado por el Grupo Puratos para brindar mejores condiciones de vida a los productores de cacao. Construimos centros de postcosecha de cacao en 7 países (por ahora) y trabajamos de la mano con las comunidades locales, brindando capacitaciones, un mejor precio en función de la calidad del cacao, y al final creamos el Bonus de chocolate, que representa unos 10 centavos de EUR por cada kilo de chocolate vendido. Este dinero (1 millón de EUR recolectado este año) vuelve directamente en la mano del productor a través de una Fundación creada por Puratos. En Argentina lanzamos estos chocolates hace un par de meses.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de su empresa?

Prestamos mucha atención a este punto a la hora de organizar equipos o contratar a nuevo personal. En Argentina, el Management Team este compuesto por 4 mujeres (de las cuales la Gerente General) y 3 hombres.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

Puratos se destaca por la alta calidad de sus ingredientes, usando tecnología de alimentos para mejorar la frescura, vida útil, perfil nutricional y otras características técnicas de productos de panificación. Tenemos una integración vertical, o sea fabricamos en Bélgica nuestras propias enzimas y emulsionantes, así como la masa madre que usamos como base en otros productos que comercializamos.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

La venta de productos (de alta tecnología) para panaderías, pastelerías y chocolaterías.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta día a día en su negocio?

Como proveedores de alimentos, nuestro desafio mas grande es asegurarnos suministros constante al mercado, a pesar de los desafios del contexto dado, no solo la emergencia sanitaria, pero también su impacto en la economía global. En este contexto, nuestra prioridad es siempre cuidar a nuestros empleados y suministro continuo a nuestros clientes. Desde ya que los swings de la economía son un desafio constante, no ligado estrictamente a la pandemia.

¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó atravesar como empresa?

Claramente la crisis del Covid, tanto al nivel global que local, nos impactó como ninguna otra crisis. La caída del consumo, el cierre de varias panaderías y sobre todo el sector de hoteles y restaurantes fue muy difícil de manejar. Además, somo responsables de la actividad de Uruguay y Paraguay y no podemos viajar desde marzo 2020. Sin embargo…al ser un país con mucha crisis y altibajos económicos pudimos ser flexibles (¿Vs otros países del Grupo?), adaptarnos rápido a la nueva demanda del mercado y salir por adelante con el negocio. De hecho, estamos cerrando meses de venta histórica en agosto 2021.

Datos sobre inversiones en los últimos años:

En los últimos dos años, Puratos invirtió 1,5 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva, y la bodega de productos terminados ya que la actividad está creciendo de manera acelerada.Este mes inauguramos una nueva línea de polvos, estamos ampliando nuestra capacidad productiva de chocolate instalando un nuevo túnel, e inauguraremos una línea nueva de rellenos a fines de este año.

En relación a Romina Broda:

¿Cuál es el principal atributo que lo/la destaca personalmente en la gestión directiva?

Asegurarnos que nuestra organización esta contenida, que estamos cerca para atender cualquier necesidad y que estamos bajo control del negocio con una dirección clara es fundamental en contexto de crisis. El balance correcto entre táctica y estrategia, combinado con poner a nuestra gente primero, es la marca clave de esta gestión.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Trabajamos continuamente en la integración del equipo gerencial, y aspiramos a maximizar los resultados a través de la conformación de un grupo interdisciplinario sólido, con objetivos alineados en un clima de consenso. Esto se logra no solo a partir de variable duras, pero también variables blandas. Nos conocemos y aspiramos a conocernos en nuestro estilo de liderazgo cada vez mas, y así logramos operar mejor, alineando nuestros principios operativos: transparencia, confianza, cuidado y divertirnos en lo que hacemos es clave para todo el equipo.

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RR.SS?

Por un lado, tenemos un monitoreo de consultas de RRSS y nos ponemos como objetivo de no dejar ninguna consulta no respondida. Por el otro lado, tenemos un departamento de Calidad que hace seguimiento de cada queja de productos. No dejamos nunca clientes desatendidos.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Interés genuino de la vida de las personas que me rodean, intentando desde mi humilde lugar sacar lo mejor de cada colaborador aspirando a que crezca personal y profesionalmente.

¿Cómo piensa que será el mundo laboral con una irrupción tan alta de la tecnología?

Aquellas compañías que sean capaces de adelantarse en la digitalización sin descuidar, y por el contrario, estimulando la interdependencia en variables blandas, serán las que ganen en el futuro. No hay mundo digital sin humanidad, y ya no hay opción de una humanidad no digitalizada.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

Me ayudo a crecer personal y profesionalmente, me mostro como puedo aportar y como puedo permitir que otros aporten a pesar de las diferencias. Fue mas divertido trabajar con ella liderándonos, y fue un placer darnos cuenta que podemos tener mucho éxito en los negocios y al mismo tiempo sentirnos en casa y en familia.

En pocas palabras… ¿quién es Romina Broda?

Una apasionada por los negocios y las organizaciones, que busca ganar de manera consistente con mucha conciencia de los medios. Una cuestionadora serial del status quo, que busca hacer las cosas diferentes para maximizar el impacto positivo en los negocios, en la organización y en la comunidad en donde opera.

