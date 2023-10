Entrevista a Fernando Bruno, especialista en Consultoría de Gestión Deportiva

Fernando Bruno es mendocino y un emprendedor incansable que, desde los 23 años, ha buscado capacitarse y adquirir herramientas vinculadas al ámbito de la actividad física, el deporte y en este último tiempo en la gestión, para aplicarlo tanto en su emprendimiento como en otras instituciones.

Dueño desde hace 12 años del Gimnasio Seven en la provincia de Mendoza, Fernando está actualmente radicado en Uruguay, y se desempeña como Gerente General en Rampla Club Social y como Manager Deportivo en el Club Old Boys, ambos ubicados en Montevideo.

Respecto de su especialización:

¿Qué es la Consultoría en Gestión Deportiva?

Es la respuesta a la creciente complejidad y profesionalización de la industria de la actividad física y el deporte. A nivel global, cada vez más personas hacen actividad física, lo que genera que el rubro crezca y sea cada vez más competitivo. Surge, por lo tanto, la necesidad de asesoramiento especializado en áreas como gestión, marketing, finanzas y tecnologías aplicables, lo cual se hace cada vez más evidente.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene esta actividad en el mundo de las empresas?

Muy positivo, logra brindar a las organizaciones dedicadas a la actividad física herramientas que las empresas de otros rubros usan. Hasta hace no mucho tiempo, un gimnasio era considerado un emprendimiento o un autoempleo nada más. Hoy en día, vemos grandes cadenas de gimnasios o clubes expandiéndose por todo el mundo, y esto sería imposible sin herramientas de gestión.

¿Cuál es el valor más importante que aporta a sus clientes?

Lo más importante para los propietarios o dirigentes que me contratan, es encontrar acompañamiento en una actividad que, en el 99% de las ocasiones, desarrollan solos. En ese acompañamiento, un conjunto de herramientas que aceleran, automatizan o mejoran sus procesos y controles sobre la empresa es esencial.

¿Cómo es su actual experiencia en Uruguay?

En lo personal es muy enriquecedora, siento que estoy jugando en ligas más grandes y me toca arrancar desde abajo, ahora mi desafío es en un entorno mucho más desarrollado en esta área, es ver hasta qué puesto puedo escalar. Acá los clubes que son asociaciones sin fines de lucro hace varios años empezaron poner en juego mediante capitales privados el desarrollo de los clubes sociales; en los que se puede encontrar piletas climatizadas, deportes formativos, actividades fitness hasta bibliotecas y espacios culturales.

Cuento con la suerte de tener en Mendoza un equipo de trabajo magnifico llevando adelante Gimnasio Seven, cada integrante hace lo que tiene que hacer de la mejor manera, con la impronta de Seven que ya es una marca registrada en atención al público. Eso sin duda me hace las cosas mucho más fáciles!.

Por otro lado, con mi pareja, viviendo una gran experiencia, extrañando, pero logrando adaptarnos a una nueva vida.

¿En Mendoza hay clubes que estén contratando este tipo de servicios?

Que yo conozca actualmente no, consultoría en gestión deportiva no, quizás sí en algún área en particular como digitalización de base de datos o administrativa. Tampoco sé de alguien más que lo esté haciendo en Mendoza y para Mendoza.

¿Qué tipo de gestión de las que se aplica en Uruguay son trasladables a Mendoza?

Todas, quizás lo más complejo es que la legislación laboral es muy diferente; acá nos llevan mucha ventaja en eso, por lo que el mercado laboral para profesores, instructores y otro tipo de personal, como el administrativo u operativo, se mueve mucho. Salvando esa distancia, todas las otras áreas de la gestión son completamente aplicables. Uruguay es un buen punto para donde puede mirar la política en materias de legislación impositiva y laboral.

¿Se considera pionero en Consultoría en Gestión Deportiva en Mendoza? ¿Por qué?

Sí, hasta el momento no sé de alguien más que lo haga, y siempre destaco que la dirigencia de Club Obras Mendoza fueron pioneros en animarse a incorporar un consultor en gestión deportiva. También sé de empresas de afuera que lo han intentado hacer en Mendoza, pero al no tener la posibilidad de hacerlo presencialmente no les fue bien.

¿Cuál es el principal atributo que lo destaca personalmente en la gestión directiva de su empresa?

La versatilidad, poder abordar los problemas de muchas de las áreas de los clubes o crearlas si no existen, es quizás el atributo que me ubicó donde estoy hoy. Y lo que más me gusta o me sirve personalmente, es la vocación de aprender sobre los temas que me demanden.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Tratar de estar a la altura del equipo, en cargos donde uno tiene que tomar decisiones o corregir al personal, que en ocasiones lleva mucho tiempo haciendo lo que hace y hasta pueden saber más de lo específico de su puesto, uno como profesional tiene que, primero, ponerse a la altura de la situación para que el equipo sienta que es un motor más en el trabajo y no un lastre que viene a decir qué hacer sin saber. Lo segundo, quedarse en ese lugar, cuando un cargo jerárquico se usa para mirar por encima al resto, no hay equipo de trabajo que responda efectivamente.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Creo que más que un talento es la práctica de dos características heredadas, de mi padre: la vocación al trabajo casi de forma incansable, y de mi madre la capacidad de dialogar de todo y con todos.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

¡ Que pregunta ! A mis seres queridos me gustaría dejarles buenos recuerdos y algunos libros.

En pocas palabras… ¿quién es Fernando Bruno?

Soy un emprendedor, no hay característica que me identifique mejor que eso, incluso en los lugares donde me toca ser empleado, pienso como emprendedor.

Agradezco a quienes confiaron en mi trabajo en Montevideo, Uruguay: Jimena García, Mauro Costa y Rosina Cáseres.

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS