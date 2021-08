Entrevista a Dotti Peñate, Directora de Operaciones para RE/MAX Argentina y Uruguay

Cuando se piensa en la adquisición y venta de bienes raíces, RE/MAX es una alternativa que desde que desembarcó en el mercado, se ha convertido en una de las empresas inmobiliarias internacionales de mayor crecimiento prestigio.

Para conocer internamente a la compañía, charlamos con Dotti Peñate, Directora de Operaciones de RE/MAX Argentina y Uruguay.



Entrevistado: Dotti Peñate

Dotti Peñate Cargo: Directora de Operaciones

Directora de Operaciones Nombre de la compañía : RE/MAX Argentina y Uruguay

: RE/MAX Argentina y Uruguay Nacionalidad de la compañía: argentina y uruguaya

En relación a RE/MAX:

¿Cuál es el modelo de negocio?

Master Franquicia de la marca RE/MAX.

¿Cuáles son sus objetivos?

Que podamos seguir creciendo como Red, logrando que más emprendedores locales se sumen a la red de oficinas adheridas a RE/MAX. Nuestro foco y el de las oficinas que contratan nuestros servicios y forman parte de nuestra Red, es lograr experiencias extraordinarias en los clientes mediante la aplicación de nuevas y mejores herramientas tecnológicas con una filosofía de deseo genuino de servir para lograr brindar un servicio personalizado y superior. El cliente siempre está en el centro de todas nuestras estrategias.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene RE/MAX como compañía dedicada a los bienes raíces?

En RE/MAX apoyamos la modernidad de los servicios inmobiliarios en las oficinas adheridas a la red. Tenemos innovación, modernidad, tecnología, trabajo en equipo y el foco puesto en la atención personalizada que permite a los integrantes de nuestra RED acompañar al cliente y asesorarlo en una de las transacciones más importantes, como lo es la adquisición de un nuevo hogar o propiedad.

RE/MAX es una red integrada por más de 150 oficinas en 42 ciudades del país, lo que permite tener un volumen importante de operaciones en diferentes zonas de Argentina.

¿Son una compañía que brinda servicios a personas que qué generación especialmente?

La edad Promedio de las personas que son integrantes de nuestra Red son 40 años, pero, hay gente entre los 20 y 70 años que eligen su proyecto a través de RE/MAX.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

Facilitar un entorno en el cual cientos de miles de personas pueden emprender exitosamente utilizando una marca mundialmente y localmente muy visible y reconocida, formación en marketing y servicio, herramientas tecnológicas y momentos compartidos en RED.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía?

En casa central (RE/MAX Argentina y Uruguay) tenemos un equipo de 25 personas. Por otro lado, 5300 eligen pertenecer a las oficinas independientes adheridas a esta marca de servicios complementarios a la actividad inmobiliaria.

¿Realizan acciones de RSE? ¿Cuáles?

Hemos recaudado y construido más de 50 casas a través de TECHO y dentro de la RED también hay personas que apadrinan más de 30 Escuelas Rurales a través de APAER, luego en las distintas oficinas hay otras tantas acciones.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de su empresa?

Nuestra Red está compuesta por mayoría de mujeres. Entre ellas, muchas lideran sus propias oficinas y una de las Top 5 oficinas es liderada por una mujer. RE/MAX ofrece la libertad de tiempo y horarios que necesitan las mujeres para poder crecer sin limitarse. Luego está en cada persona hasta dónde quiere elegir emprender.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

La principal ventaja que tenemos es la Red de oficinas adheridas a RE/MAX. Sin dudas, haber creado ese espacio de sinergia entre más de 150 inmobiliarias que antes trabajaban de forma aislada y/o sin tanto acompañamiento es la mayor ventaja. Hoy la cantidad de experiencias que se comparten facilita mucho la evolución de cada una. El trabajo en red es lo más importantes, las oficinas tienen un mismo objetivo respecto a la calidad del servicio, se ayudan entre ellas comentando cual fue la mejor o la peor práctica que los hizo aprender y mejorar. Toda esa sinergia hace que todos puedan aprender y desarrollar su negocio de forma más rápida y eficiente. Si sos nuevo en la Red, podes sentarte y conversar con alguien que tiene más de 10 año de experiencia y te va a contar como hizo para llegar hasta ahí y si lo pedís te podrá brindar varios consejos para que tu camino sea más fácil. Además, al ser una Red Federal que se encuentra en más de 42 ciudades del país, permite ayudar a más familias a encontrar su nuevo hogar, con más de 50 mil propiedades en cartera y el 15% del mercado da volumen para accionar, decidir y así ofrecer un servicio moderno y de calidad en todos los lugares donde hay una oficina de la red.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

Las cuotas comerciales establecidas en los contratos con los franquiciados de la red de oficinas adheridas a RE/MAX.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta día a día en su negocio?

Los riesgos empresariales son en general los mismos que todos enfrentan, la inflación, la falta de crédito hipotecario, los cambios de normas todos los días, pero creo que el desafío más grande han sido las agrupaciones o corporaciones dedicadas principalmente al correcto funcionamiento del mercado inmobiliario en el país, que muchas veces, por diferencias ideológicas o al ver el crecimiento de un modelo que funciona, buscan detener la modernidad, en lugar de fortalecer en conjunto al mercado inmobiliario del país.

¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó atravesar como empresa?

Como emprendedora hay muchas, pero, tal vez el más difícil ha sido la persecución ideológica por nuestra manera de trabajar. Desde RE/MAX queremos traer innovación, tecnología, novedades, impulsar el emprendedurismo y aportar valor para impulsar el mercado inmobiliario argentino, sin embargo, la resistencia al cambio ha llevado a muchos a vernos como competencia y muchos de los emprendedores que pertenecen a la red han sido víctimas de acciones legales absolutamente injustificadas y desmesuradas.

Datos sobre inversiones en los últimos años:

Abrimos un promedio de 12 a 14 oficinas por año independientemente del contexto.

Facturación estimada 2020: $ 205.000.000

Facturación proyectada 2021: $ 275.000.000

En relación a Dotti Peñate:

¿Cuál es el principal atributo que lo destaca personalmente en la gestión directiva?

Ejecución, dirección, estrategia y claridad para saber qué acciones tomar en beneficio de todos los equipos que conforman RE/MAX en Argentina. Los equipos de emprendedores que integran la red son muy diversos y apuntamos que todos se sientan integrados y reconocidos por todos sus esfuerzos diarios.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Colaboración

Compartir

Disfrutar

Comunicar

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RRSS?

Cada oficina adherida a RE/MAX es de gestión y operación independiente por lo cual si hay un reclamo de clientes el corredor de cada oficina es responsable de responderlas. No he tenido que lidiar con muchos reclamos de clientes insatisfechos, si me tocó liderar a nuestra RED frente a las problemáticas ideológicas que enfrentamos.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Individualizar. Saber personalizar. Entender que cada persona es diferente.

¿Cómo piensa que será el mundo laboral con una irrupción tan alta de la tecnología?

Pienso que hay cosas muy prácticas de la tecnología que facilitan el trabajo, la comunicación y la organización. Lo que no creo es que reemplacen el contacto humano que creo que ahora tienen un valor aún más alto.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

Que si estás dispuesto a crecer personalmente en forma continua y aprendes a estar cómodo con estar fuera de tu zona de confort puedes lograr GRANDES cosas.

En pocas palabras… ¿quién es Dotti Peñate?

Una emprendedora canaria que se mudó a Argentina por amor y encontró su nueva España en Argentina.

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS