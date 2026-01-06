El verano mendocino palpita con el ciclo “Arizu Vibras”

La propuesta será los días 23, 24 y 25 de enero e incluirá vinilos, música en vivo y degustaciones. De la mano de Garzón Producciones, “Arizu Vibras” viene a revolucionar el emblemático Espacio Arizu de Godoy Cruz con shows para todos los gustos, con la participación de distintos Djs y bandas tributo.

El vibrante escenario elegido – galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)- se llenará de música en vivo en cada edición.

A esto se sumará la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina local. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.

Relax, música, comida y vinos ¿qué más?

Desde 20 y hasta las 01, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con la presencia de distintos Djs y bandas tributo, degustaciones gastronómicas y cata de vinos de bodegas invitadas, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.

El ciclo tendrá lugar días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero con la siguiente grilla de artistas:

-Viernes 23/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Runaway Tributo a Bon Jovi – Roxband Tributo a Roxette

-Sábado 24/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Bokanegra Tributo a Soda Stereo – Tributo a Babasónicos

-Domingo 25/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Brassass Band – Les Fous

En cada ocasión, a partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de:

-Buena música en vivo

-Variadas opciones gastronómicas

-Barras de vinos y cocktails

-Sorpresas que se revelan sobre la marcha

Todo ello en un ambiente cuidado, con buena música y en compañía de quienes saben disfrutar. El emblemático Espacio Arizu -patrimonio histórico e industrial reconvertido en un vibrante polo cultural- se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.

En detalle Arizu Vibras

-Fecha y hora: 23, 24 y 25 de enero, de 20 a 01

-Espacio Arizu: ingreso por Belgrano 1322, Godoy Cruz (predio abierto y cerrado)

-Entrada general: $10.000 (incluye solo ingreso) – cupos limitados

-Venta anticipada exclusivamente en https://www.entradaweb.com.ar/arizu_vibra

-Email: garzonproduc@gmail.com

-Organizan e invitan: Garzón Producciones – Cultura Municipalidad de Godoy Cruz