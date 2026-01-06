El verano mendocino palpita con el ciclo “Arizu Vibras”

La propuesta será los días 23, 24 y 25 de enero e incluirá vinilos, música en vivo y degustaciones. De la mano de Garzón Producciones, “Arizu Vibras” viene a revolucionar el emblemático Espacio Arizu de Godoy Cruz con shows para todos los gustos, con la participación de distintos Djs y bandas tributo.
El vibrante escenario elegido – galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)- se llenará de música en vivo en cada edición.
A esto se sumará la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina local. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.
Relax, música, comida y vinos ¿qué más?
Desde 20 y hasta las 01, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con la presencia de distintos Djs y bandas tributo, degustaciones gastronómicas y cata de vinos de bodegas invitadas, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.
El ciclo tendrá lugar días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero con la siguiente grilla de artistas:
-Viernes 23/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Runaway Tributo a Bon Jovi – Roxband Tributo a Roxette
-Sábado 24/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Bokanegra Tributo a Soda Stereo – Tributo a Babasónicos
-Domingo 25/1: Club del Vinilo con Ringo Obregón – Brassass Band – Les Fous
En cada ocasión, a partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de:
-Buena música en vivo
-Variadas opciones gastronómicas
-Barras de vinos y cocktails
-Sorpresas que se revelan sobre la marcha
Todo ello en un ambiente cuidado, con buena música y en compañía de quienes saben disfrutar. El emblemático Espacio Arizu -patrimonio histórico e industrial reconvertido en un vibrante polo cultural- se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.
En detalle Arizu Vibras
-Fecha y hora: 23, 24 y 25 de enero, de 20 a 01
-Espacio Arizu: ingreso por Belgrano 1322, Godoy Cruz (predio abierto y cerrado)
-Entrada general: $10.000 (incluye solo ingreso) – cupos limitados
-Venta anticipada exclusivamente en https://www.entradaweb.com.ar/arizu_vibra
-Email: garzonproduc@gmail.com
-Organizan e invitan: Garzón Producciones – Cultura Municipalidad de Godoy Cruz