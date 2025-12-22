El nuevo sonido del rock paraguayo suena en Mendoza

En el marco del Ciclo Manija, las bandas paraguayas Ciudad Mansa y Sandía desembarcan por primera vez en Mendoza para ofrecer dos presentaciones en vivo los días 3 y 4 de enero, con fechas en Luján de Cuyo y Godoy Cruz, acompañadas por artistas locales invitados.

Sábado 3 de enero – 20 hs

23 Ríos | Luján de Cuyo

Ciudad Mansa (Paraguay)

Samuel Aspee · Brunela Orosito · Somos Más

Domingo 4 de enero – 20 hs

La Cañada | Godoy Cruz

Sandía (Paraguay)

Clau Terra

El ciclo propone un cruce entre nuevas escenas, sonidos emergentes y proyectos con identidad propia dentro del circuito independiente de la región. Las entradas para ambos shows ya se encuentran a la venta en Entradaweb

Ciudad Mansa: nuevo rock paraguayo en expansión

Con base en Asunción, Ciudad Mansa emerge como una de las propuestas más sólidas del nuevo rock paraguayo. Activa desde 2021, la banda construyó un sonido propio que cruza el pop y el indie rock, con una energía directa y letras que conectan de inmediato con el público.

Su álbum debut, «Se Hizo de Noche» (2022), los llevó a presentarse en algunos de los festivales más importantes de Paraguay, como Asuncionico (2022 y 2024), Killkfest (2022) y Reciclarte (2025).

En 2025 lanzaron los singles «Que Me Juzgue Dios» y «Ajenos», acompañados por videoclips que funcionan como anticipo de lo que será su segundo disco, previsto para 2026. Un nuevo corte, «Enero», verá la luz el 9 de enero próximo.

Sandía: electroacústica sensible y sin fronteras

Sandía es el dúo formado por Belén Pinto y Wilson Santos, dos músicos con amplia trayectoria en la escena paraguaya. Su propuesta electroacústica fusiona pop, electrónica, folk y reggaetón, dando lugar a una identidad sonora propia, cargada de climas y emociones.

Desde comienzos de 2025, el proyecto viene creciendo con fuerza y durante el último año abrió conciertos de Miranda! y ClubZ en Paraguay. Su primer EP, «Tregua», propone un viaje introspectivo inspirado en la idea del “jardín interno”, un espacio simbólico de cuidado, transformación y búsqueda personal. El lanzamiento estuvo acompañado por un videolyric de la canción «Sabor Sandía», que traduce ese universo conceptual en imágenes.

Sandía

Desde comienzos de 2025, el proyecto viene creciendo con fuerza y durante el último año abrió conciertos de Miranda! y ClubZ en Paraguay. Su primer EP, «Tregua», propone un viaje introspectivo inspirado en la idea del “jardín interno”, un espacio simbólico de cuidado, transformación y búsqueda personal. El lanzamiento estuvo acompañado por un videolyric de la canción «Sabor Sandía», que traduce ese universo conceptual en imágenes.