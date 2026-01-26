El mundo Van Gogh continúa en el Espacio Arizu hasta el 12 de febrero

La muestra inmersiva que invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros grandes referentes del impresionismo es uno de los grandes atractivos para descubrir este verano en Mendoza.

Debido al éxito de convocatoria, la muestra se podrá visitar hasta el 12 de febrero, todos los días, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

La experiencia propone un recorrido sensorial que combina arte clásico y tecnología de última generación, permitiendo al público vivir las obras desde una perspectiva completamente renovada.

La exhibición permanecerá abierta todos los días, de 16 a 00 horas (23 horas último turno), y las entradas se encuentran disponibles a través de Tuentrada.com, Maxi Mall (Ciudad) y boletería del Espacio (a partir de las 15.30 h), con descuentos especiales en packs familiares.

A través de proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada, la muestra invita a adentrarse en el universo artístico de Van Gogh, junto a creaciones de Claude Monet, Edgar Degas, Édouard Manet y otros maestros europeos del impresionismo. Más de 70 obras emblemáticas se proyectan sobre paredes, techos y suelos, transformando el espacio en un lienzo vivo con proyecciones en 180 grados.

El espacio Arizu fue adaptado para la experiencia, que propone un recorrido de seis salas temáticas, que incluyen un sector con réplicas de obras representativas de Van Gogh y de artistas discípulos; una sala inmersiva principal con un video explicativo de 40 minutos; una sala de realidad virtual en 3D; un espacio de dibujo didáctico para chicos y grandes; espacios escenográficos ideales para fotografías; y sectores interactivos con explicaciones accesibles sobre la vida y obra del artista.

Celebrada en las principales capitales del mundo, esta propuesta se consolida como una de las experiencias culturales destacadas del verano mendocino, ofreciendo una forma distinta de descubrir el arte plástico universal y dejarse llevar por una vivencia que estimula todos los sentidos.

El recorrido incluye además espacios interactivos y creativos:

Espacios escenográficos ideales para tomarse fotografías inolvidables.

Una sala de realidad virtual.

Mesas de dibujo interactivas.

Una sala con réplicas de sus obras y guia explicativa.

Sala inmersiva principal con proyecciones en gran formato y banda sonora original.

Entradas y turnos

La experiencia tiene una duración de 1 hora y el cupo máximo de personas por turno es de 100 asistentes.

Hay precios promocionales y pack familiares.