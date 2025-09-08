El festival de cine de aventura más prestigioso del mundo regresa a Mendoza el próximo 12 y 13 de septiembre

El Banff Mountain Film Festival World Tour, el festival de cine de aventura más prestigioso del mundo, regresa a la ciudad de Mendoza como parte de su Gira Argentina 2025. Este año, el festival celebra su 25° aniversario ininterrumpido en el país con una selección de cortometrajes y documentales que invitan a reflexionar y explorar la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Las proyecciones se realizarán el 12 y 13 de septiembre a las 20 h en la Nave UNCUYO (Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza).

Nacido en 1976, en el pueblo de Banff, Canadá, el festival creció año tras año hasta convertirse en un fenómeno global, recorriendo más de 40 países y 550 ciudades. Su éxito radica en su capacidad para transmitir valores de respeto por el entorno, resiliencia y superación, a través de historias de vida y expediciones en los paisajes más salvajes y remotos del planeta.

Desde el 2001, la Argentina recibe el Tour Mundial del Banff de forma ininterrumpida y, a lo largo de estos 25 años, el evento se transformó en un punto de encuentro para una comunidad amante de la montaña, la aventura y el cuidado del medio ambiente. Por eso el festival es mucho más que cine; es una experiencia que inspira y conecta al público en cada ciudad que visita. Por su impacto, el Banff fue declarado de Interés Turístico Provincial en Neuquén y recientemente en la provincia de Mendoza.

Programación internacional y talento argentino

Tras proyectarse en Villa La Angostura, Bariloche, ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes y la ciudad de Buenos Aires, la edición 2025 de Banff Mendoza exhibirá seis films internacionales, durante la primera noche, llegados de países como Francia, Austria, Islandia, Australia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. La selección incluye expediciones épicas, historias de vida conmovedoras y la adrenalina de los deportes de acción en la naturaleza.

Como cada año, el Banff también suma las películas del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA), con un programa que incluye seis cortos documentales inéditos de realizadores argentinos, sin estreno comercial, finalistas de una convocatoria previa realizada a nivel nacional. De esta forma, el FNCA se consolida como una plataforma clave para que cineastas locales reflejen la esencia de la aventura, la cultura de montaña y los deportes extremos con una mirada propia.

Entradas y próximas fechas de la Gira Argentina 2025

Las entradas anticipadas para las funciones del Banff estarán a la venta online, muy pronto, a través de Entrada Web. Valor de la entrada individual, por día: $20.000. El intermedio contará con una degustación sin cargo de cervezas 23 Ríos, y al final de las funciones habrá sorteos con importantes regalos de los sponsors.

La gira aniversario del Banff continuará el 2 y 3 de octubre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de la Ciudad de San Juan.

Esta celebración de los 25 años del Banff en la Argentina es presentada por Jeep y Sony; auspiciado por Ansilta, Deuter, la Embajada de Canadá en la Argentina, Polygon y Air Canadá; apoyan Hotel Cacique Inacayal y MG Kayaks. En Mendoza acompañan: 23 Ríos Craftbeer, Nave UNCUYO, Megacine, Luciano Badino Expeditions y vinos Doña Paula.

Gracias a estos sponsors, el evento es una invitación a conectar con la naturaleza y la aventura, a través de las mejores historias de cine de aventura y montaña, junto a una vibrante y apasionada comunidad.