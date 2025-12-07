En Buenos Aires hay una parada obligada: el clásico pan dulce navideño de Kentucky

Diciembre trae el espíritu navideño a la ciudad y, con él, un lanzamiento que ya se volvió tradición: el Pan Dulce Kentucky. La marca, con más de 80 años de historia en la mesa porteña, anuncia la salida de su edición limitada para estas fiestas, un producto que solo se elabora artesanalmente durante esta época del año.

Con más de 80 años de historia y un fuerte arraigo en el corredor principal de Av. Corrientes, la marca sostiene una tradición porteña que convive con la vida cultural y nocturna de Buenos Aires. Cada año, el pan dulce se convierte en un símbolo de esa identidad: un producto artesanal, horneado a leña, sin conservantes y hecho con una selección de ingredientes que realzan su sabor —almendras, castañas de cajú, nueces, higos, cerezas y fruta abrillantada—.

La expectativa comienza semanas antes: mensajes en redes, consultas en los locales y clientes que lo incorporaron como parte de sus rituales de fin de año. Para muchos, es un recordatorio de la mesa familiar; para otros, un regalo navideño que se disfruta en familia para las fiestas.

El pan dulce estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock en los principales locales de CABA, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, entre ellos:

Presentación: Tamaño familia 1 kg — $34.000

Hasta agotar stock. Locales adheridos aquí .

Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.