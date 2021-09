Ocupate, no te preocupes

Si bien las preocupaciones existen, muchas veces estamos constantemente preocupados/as por casi todo y no logramos mantenernos en paz.

La preocupación es una emoción que provoca paralización, es querer adelantarse a un hecho que puede ser que ocurra o no, y que no tiene el poder de cambiar lo que está sucediendo. Son pensamientos involuntarios que crean una visión negativa sobre la realidad, generan un desgaste mental y físico en el cual perdemos tiempo.

Desde mi mirada, es mejor ocuparnos y accionar hacia lo que necesitamos lograr o solucionar, es mirar desde el presente y ver cómo está la realidad en este preciso momento.

“Sin preocuparse es como hay que vivir” dice Hakuna Matata.

Es imposible no preocuparse nunca, ya que solemos anteponernos a las situaciones, pero sin llegar al extremo de vivir bajo esa emoción, ya que la preocupación excesiva lleva a la ansiedad.

Si levantas un vaso y lo sostenes por un minuto no vas a tener ningún inconveniente, al pasar una hora, sostenerlo va a doler, y así hasta que sea insoportable. Las preocupaciones funcionan de la misma manera, al pensarlas un rato no pasará nada, pero si estas con eso en la mente durante todo el día, vas a terminar sin poder hacer nada.

Ocuparse del asunto es actuar y realizar algo para buscar su resolución.

Me gusta pensar “¿qué es lo peor que me puede pasar?” así desdramatizo y caigo en la realidad del suceso. Normalmente no es tan grave como lo pensaba y, en ocasiones, es algo que ya pude superar en el pasado. ¿Por qué ahora no voy a poder?

Tips para alejar preocupaciones de mi vida:

• Aceptar la realidad, no resistirse.

• Cambiar la alimentación, hacer ejercicio.

• Mantenerse ocupado/a con actividades que hagan sentir bien.

• Buscar pequeños momentos de armonía en lo cotidiano.

• Dormir bien.

Espero que te sean útiles para cambiar tu rol en tu propia vida y preocuparte menos, ocuparte más.

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario

Fuente: Estefanía Talaván