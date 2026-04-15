Halpern desembarca en el NOA con tecnología de riego y apuesta a mejorar la eficiencia en cultivos extensivos

En un escenario donde la disponibilidad de agua se vuelve cada vez más crítica y la estabilidad productiva depende crecientemente de la tecnología, la empresa mendocina Halpern participó por primera vez en Prograno, la feria agroindustrial que se realizó en Las Lajitas, con una propuesta centrada en la tecnificación del riego en el norte argentino.

La presencia de la compañía no es casual. El NOA enfrenta desafíos crecientes vinculados a la variabilidad climática y a la necesidad de sostener rindes en sistemas productivos cada vez más exigentes. En ese contexto, la eficiencia hídrica deja de ser una mejora deseable para convertirse en una condición necesaria.

Tecnología aplicada a un nuevo escenario productivo

El foco de Halpern está puesto en sistemas de riego subterráneo, una tecnología que comienza a ganar espacio en cultivos extensivos como maíz y soja. Su principal diferencial radica en la capacidad de optimizar el uso del agua y reducir la variabilidad en los rindes, dos factores clave en regiones con alta exposición a condiciones climáticas cambiantes.

La propuesta incluye un conjunto integrado de soluciones:

sistemas de riego subterráneo para grandes superficies

baterías de filtrado de anillas para mejorar la calidad del agua

equipos de dosificación de fertilizantes

herramientas de automatización basadas en tecnología Wiseconn

Más que productos aislados, el planteo apunta a un manejo más preciso del agua y los insumos, en línea con una agricultura cada vez más apoyada en datos y control de variables.

Integración y eficiencia: el nuevo paradigma

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la integración de tecnologías. La combinación de riego, filtrado, fertirrigación y automatización permite avanzar hacia esquemas productivos donde cada decisión está respaldada por información y monitoreo en tiempo real.

Este enfoque cobra especial relevancia en el NOA, donde las condiciones ambientales imponen límites claros y obligan a maximizar la eficiencia de cada recurso utilizado.

Del oasis mendocino al norte productivo

La llegada de Halpern a Salta también refleja un proceso más amplio: la expansión de empresas tecnológicas hacia nuevas regiones agrícolas, impulsando la transferencia de conocimiento y la adopción de prácticas más eficientes.

Con una trayectoria vinculada al manejo del agua en Mendoza —una de las regiones más avanzadas del país en riego tecnificado—, la compañía busca trasladar esa experiencia a sistemas extensivos, donde el margen de mejora en eficiencia todavía es significativo.

Una apuesta estratégica

La participación en Prograno se inscribe en un momento en que el agro argentino enfrenta el desafío de producir más con recursos cada vez más limitados. En ese escenario, la tecnificación del riego aparece como una de las variables clave para sostener la competitividad.

Lejos de ser una tendencia marginal, la integración tecnológica en el manejo del agua y los insumos empieza a perfilarse como un factor determinante para el futuro productivo de regiones como el NOA.

Sobre Grupo Halpern

Grupo Halpern (www.grupohalpern.com) es una empresa argentina con más de 20 años de trayectoria en la gestión eficiente del agua. Consoli- dada inicialmente como referente en riego agrícola y distribución mayorista de insumos para conducción, control y filtrado, hoy atraviesa una etapa de transformación y expansión. Con una visión renovada, el grupo ha evolucionado hacia un perfil integral, liderando proyectos de ingeniería en sectores estratégicos como minería, energía, construcción y agroindustria. Esta nueva etapa consolida a Grupo Halpern como un actor clave en soluciones “llave en mano”, orientadas a maximizar el uso inteligente y sustentable del recurso hídrico. Su crecimiento sostenido refleja una filosofía clara: cada proyecto debe ser una solución real, escalable y alineada con el futuro que el país necesita.