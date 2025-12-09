Tendencias de RRHH para 2026: equilibrio entre tecnología y humanidad

En un mercado caracterizado por el avance de la tecnología, y donde Argentina muestra tener desafíos de preparación para la adopción de IA, el desarrollo de habilidades y los modelos de liderazgo ágil será clave para las organizaciones, según analistas de Grupo Gestión.

Según la mirada de los expertos de Grupo Gestión, empresa especializada en la búsqueda, selección y gestión de capital humano, el 2026 marcará un punto de inflexión para los equipos de Recursos Humanos. La tendencia se sostiene en que en los próximos meses se vivirá la consolidación de la inteligencia artificial en los espacios de trabajo, esto traerá cambios en las expectativas de los trabajadores, en un contexto marcado por la necesidad de lograr contar con el mejor talento para alcanzar los objetivos de negocio. Todo esto impondrá la necesidad de replantear los mecanismos para atraer, desarrollar y cuidar a los colaboradores.

Así, los expertos de búsqueda, selección y gestión de capital humano de Grupo Gestión identificaron estas cinco tendencias que delinearán la agenda del sector en Argentina y la región:

1. Se acelera la necesidad de estrategias para integrar la IA centrada en las personas

La IA se utilizará cada vez más para automatizar procesos de RRHH como el reclutamiento y la selección. El desafío consistirá en implementar estas herramientas sin perder el “human touch”. En ese sentido, Latinoamérica tiene un enorme desafío por delante. En su informe Índice Global de Preparación de IA, Salesforce asegura que la adopción de agentes de IA trabajando mano a mano con humanos aumentará un 327% en los próximos dos años y generará una ganancia en productividad del 30%. Sin embargo, deja una advertencia: los países de la región necesitan estrategias de coordinación urgentes y una mayor inversión para no quedar atrás en la carrera. Los países analizados mostraron estar por debajo del promedio de preparación global de 22,1 y muy por debajo del líder Estados Unidos (39,7): Argentina (14,1), México (15,3) y Brasil (18).

2. Los esquemas de trabajo rígidos podrían generar mayor rotación de personal

Mientras en el mundo se discute el regreso a la presencialidad total, los trabajadores siguen manifestándose conformes con los modelos híbridos o remotos. Un estudio de IAE Business School identificó a mediados de este año que el 79% dice concentrarse mejor y ser más efectivo en modelos remotos y un 76% que su productividad general mejora y que puede afrontar las demandas laborales más efectivamente. Con esta información de contexto, puede decirse que las empresas argentinas que adopten modelos o herramientas que aporten cierta flexibilidad operativa tendrán una ventaja competitiva en la atracción y retención de talento.

3. El desarrollo basado en habilidades comenzará a consolidarse como una práctica destacada (skills-based approach)

En los últimos años, esta tendencia alcanzó una notable expansión a nivel global. Según datos de la consultora SHRM, la contratación basada en habilidades en lugar de en credenciales académicas o en experiencia previa aumentó del 56% al 73% entre 2023 y 2024. La tendencia se ve cada vez más en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. La planificación de la fuerza laboral se centrará en identificar y desarrollar las competencias necesarias para el futuro, a medida que evolucionan las demandas del mercado. Es por esto que el World Economic Forum advierte que más del 50% de los empleados a nivel mundial requerirán una reeducación o actualización de habilidades antes de 2027.

4. Bienestar integral y gestión del trabajo innecesario

El bienestar laboral (incluyendo la salud mental y física) se integran cada vez más estrechamente en la propuesta de valor al empleado. Este enfoque busca mejorar el desempeño y la lealtad a largo plazo. El Banco Mundial asegura que en la medida que las empresas enfrentan presiones por mayor productividad, las intervenciones en salud mental laboral impulsadas por una cultura organizacional centrada en el bienestar están cobrando fuerza, un desafío que, según el mismo informe, cobra mayor fuerza en Latinoamérica, donde según el organismo “el costo de oportunidad de no invertir en salud mental es enorme”. Por otra parte, la consultora Deloitte advirtió en su última edición de Tendencias Globales de Capital Humano, que uno de los grandes desafíos de las empresas es gestionar el “trabajo innecesario”: el exceso de notificaciones, reportes y reuniones que se vinculan a la digitalización de los roles laborales.

5. Hacia modelos de compensación total y transparencia

En un entorno donde atraer y retener talento es clave, los salarios y beneficios deberán ser competitivos. Pero no sólo eso: será necesaria una mayor transparencia y un enfoque más proclive hacia la “compensación total”, en el que beneficios no monetarios como la flexibilidad, el desarrollo y el bienestar juegan un rol destacado.

En este marco, Cecilia Montes, Gerente de Capital Humano de Grupo Gestión, señala que “Todas estas tendencias nos muestran algunos elementos en común: el futuro de los RRHH en Argentina y en la región demandará un liderazgo ágil y altamente adaptable, capaz de navegar la complejidad tecnológica, sin perder de vista que la gestión de personas sigue siendo fundamentalmente humana”.

