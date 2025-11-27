Mañana llega el Gran Día: cada Big Mac suma

Este viernes 28 de noviembre se realiza una nueva edición del Gran Día, la iniciativa solidaria anual de McDonald’s que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que impulsan educación, acompañamiento y bienestar para niñas, niños y jóvenes en Argentina: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

La forma de ayudar es simple: comprando un Big Mac a través de la app de McDonald’s o las de delivery, desde AutoMac o en cualquier local del país. Todo lo recaudado será destinado a programas de tutorías educativas, becas, acompañamiento familiar durante tratamientos médicos prolongados y acciones que promueven oportunidades reales de futuro.

Fundación Cimientos trabaja hace 28 años para que más jóvenes puedan terminar la escuela secundaria y proyectar su futuro. Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina acompaña a familias de niñas y niños en tratamientos médicos de alta complejidad, brindando contención y alojamiento a través de sus 11 programas en distintos puntos del país.

Ambas organizaciones renuevan su compromiso en esta edición, invitando a la comunidad a ser parte del impacto.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 30/09/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

Acerca de Casa Ronald McDonald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más de 30 años que tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud. Y promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 28 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.