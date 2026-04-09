Kentucky impulsa en Mendoza la reinvención de la empanada con nuevos sabores y más variedad

Con presencia en La Barraca Mall y Mendoza Shopping, la marca acompaña la evolución de uno de los clásicos más elegidos por los argentinos.

Tras el Día de la Empanada, celebrado cada 8 de abril, el foco se instala en una tendencia que gana fuerza en la provincia: la transformación de este clásico de la gastronomía argentina. En este contexto, Kentucky refuerza su propuesta en Mendoza con una carta ampliada de empanadas, disponible en sus locales de La Barraca Mall y Mendoza Shopping.

La categoría atraviesa un cambio impulsado por un consumidor más exigente, que busca variedad, mayor calidad de ingredientes y opciones más contundentes. Lejos de quedarse en lo tradicional, la empanada suma nuevas combinaciones y se posiciona como un producto en constante evolución.

Más sabores, misma esencia

En línea con esta tendencia, Kentucky incorporó nuevas variedades que ya pueden disfrutarse en Mendoza, como bondiola braseada BBQ, cebolla caramelizada y queso, pepperoni y muzzarella, verdura con salsa blanca y carne con cheddar y bacon. Estas opciones conviven con los sabores clásicos que siguen siendo protagonistas en la elección diaria.

La ampliación de la carta, impulsada desde septiembre de 2025, responde a una estrategia que combina tradición e innovación, manteniendo el ADN de la marca mientras se adapta a las nuevas demandas del mercado.

Una experiencia pensada para el consumidor actual

El crecimiento de la propuesta no solo se basa en sumar sabores, sino en ofrecer una experiencia más completa: empanadas con mayor relleno, ingredientes de calidad y opciones que se ajustan a distintos momentos de consumo, desde una comida rápida hasta una opción para compartir.

“Buscamos ese equilibrio entre lo clásico y lo nuevo. La empanada es parte de nuestra cultura, pero también tiene un gran potencial para seguir evolucionando”, señalan desde la marca.

Kentucky en Mendoza: un clásico que se reinventa

Con locales en puntos estratégicos como La Barraca Mall y Mendoza Shopping, Kentucky acerca esta propuesta renovada a los consumidores mendocinos, consolidándose como una opción que combina tradición, variedad y accesibilidad.

Así, la empanada reafirma su lugar en la mesa cotidiana, pero también se posiciona como un formato versátil, capaz de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin perder su identidad.

Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es un emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, manteniendo su receta tradicional y su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.