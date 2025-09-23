Daniel Aye y sus cuatro décadas de humor en un aniversario imperdible

El artista presentará el sábado 4 de octubre en el Teatro Quintanilla «Cuarenta y contando», un espectáculo con invitados especiales y sorpresas, donde recorrerá junto al público toda una vida dedicada al oficio de hacer reír.

Daniel Aye está cumpliendo cuatro décadas de humor y lo festejará el sábado 4 de octubre en el Teatro Quintanilla con el espectáculo «Cuarenta y contando».

Será una noche de repaso de su carrera, pero con un ritmo propio de nuestros días. Con invitados especiales, con los cuales compartió escenario durante todo este tiempo, y algunas sorpresas que se verán a través de la pantalla.

Un show dinámico y con mucho humor, que tendrá pasos de comedia, historias de cine, de familia, de pareja, y algo de música.

«Me siento un privilegiado»

El Negro Aye ha construido a lo largo de 40 años una historia de vida dedicada a los escenarios. Desde su paso por la Facultad de Artes de la UNCuyo donde estudió teatro, fue labrando un oficio como actor, productor, director y guionista que sigue tan activo y creativo como el primer día.

Desde 1985 su marca registrada ha sido el humor y así fue conquistando al público a lo largo del tiempo trabajando principalmente como comediante. Rol que le ha permitido compartir escenario con destacados artistas de Mendoza y el país, como es el caso de Los Cumpas, Jorge Sosa, Pocho Sosa y Hugo Varela, entre muchos otros.

Con todo este equipaje, es que el artista que creó el Festival «Las Heras Sonríe» y que también integró durante 20 años el dúo Stan y Lasky junto a Fernando Ramírez actuando en escenarios de todo el país y Latinoamérica, hoy tiene motivos de sobra para celebrar el camino transitado.

Sobre las cosas más lindas que le han pasado dentro de la profesión destaca: «Subirme a los distintos escenarios, compartir con grandes figuras y grandes talentos, haber viajado y conocido lugares, que quizás con otra actividad no hubiera sucedido. Además de haber podido vivir de esta profesión durante cuatro décadas. Que en este país, no es poco. Me siento un privilegiado».

Con las mismas ganas de siempre de seguir generando nuevos proyectos que le lleguen a la gente es que Daniel Aye se prepara para la gran noche de aniversario en una de las salas más lindas de la Ciudad. Será un encuentro especial donde lo acompañarán grandes colegas de escenario como Víctor Di Nasso, el dúo Los Cumpas, Rodrigo Herrera, Aixa y Fede Henz.

«Les vamos a mostrar en un show dinámico y variado, el resumen de mi carrera. Creo que se van a divertir junto a mis invitados durante una hora y media. La idea es que vengan a reírse, olvidarse de las pálidas y por qué no, a emocionarse y pasar una noche genial», adelanta el actor sobre el show que nadie puede perderse.

El espectáculo «Cuarenta y contando» – Daniel Aye Cuatro Décadas de Humor, se podrá disfrutar el sábado 4 de octubre, a las 21.30hs, en el Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia).

Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb. El valor general es de $12.000 y hay un preventa anticipada de $10.000 vigente hasta el 28 de septiembre. También habrá entradas disponibles en boletería el día de la función.

Sobre Daniel Aye: 40 años de risas y mucho más

Daniel Aye es actor, humorista, productor, director y guionista mendocino. Estudió en la escuela de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo

Desde 1985, Daniel Aye trabajó principalmente como comediante y eventualmente como actor en obras dramáticas en Mendoza, Argentina y parte de Latinoamérica.

Ha compartido escenario con artistas muy importantes a nivel local y nacional: Los Cumpas, Jorge Sosa, Victor di Nasso, Pocho Sosa, Hugo Varela, Jorge Corona, J.l. Giogia, Carlos Sánchez, Aixa González, Gisela Campos, Malditas Puercas, Jessy Echegaray, y muchos más.

Junto a Fernando Ramírez formaron el dúo Stan y Lasky, que durante más de 20 años actuó en los escenarios de todo el país y Latinoamérica. En televisión trabajó en los programas más importantes de la tv chilena, también en las televisiones de Colombia y Venezuela. En radio fue conductor y/o comediante en programas de las radios de Mendoza como LVDiez, FM del sol, Nihuil, Jornada. También trabajó como comediante en radios fm de Buenos Aires. Como productor desde el 2007 es creador y director del «Festival Las Heras Sonríe». Además de director en distintos festivales de Mendoza.

A lo largo de 40 años de trayectoria ha realizado numerosas producciones con artistas de nivel local y nacional. Ha realizado obras de teatro, espectáculos de variedades, además de ser productor artístico en eventos empresariales desde el año 2003 a la fecha.

Actualmente sigue produciendo tanto en teatro como en eventos empresariales, y actuando con continuidad en distintos lugares de Mendoza, compartiendo con artistas locales espectáculos de comedia.

FICHA DEL EVENTO:

Espectáculo: «Cuarenta y contando» – Daniel Aye, Cuatro Décadas de Humor.

Función: sábado 4 de octubre.

Hora: 21.30hs.

Lugar: Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia).

Entradas: General $12000 | Anticipada hasta el 28 de septiembre $10000. Por EntradaWeb.