Cuarteto de Nos abre las puertas al Cuarto de Nico como antesala a su próximo álbum

El Cuarteto de Nos anunció su nueva gira nacional y vuelve a Mendoza el viernes 8 de agosto, en el Arena Maipú Stadium.

La preventa de entradas exclusiva para clientes Visa Banco Galicia estará disponible el martes 29 de abril, a las 17 horas. Por Ticketek.com.ar.

El miércoles 30 de abril, a las 17 comienza la venta general por Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú.

“En el Cuarto de Nico”, lo nuevo del Cuarteto de Nos

Tras el éxito del single doble Miren para allá! y en la previa de su presentación en el esperado Festival Vive Latino, la consagrada banda de rock Cuarteto de Nos regresa con En el cuarto de Nico, adelanto de su próximo álbum.

Este single, producido junto al ganador de varios Latin Grammy Héctor Castillo, se adentra en la habitación de un personaje llamado Nico, para describir su mundo privado y plantear cómo esos pequeños espacios pueden convertirse también en grandes refugios.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por la argentina Julia Conde, donde la ficción y la realidad se entrelazan en la construcción y en el recorrido por este espacio de tesoros, memorias y necesidades.

En la intimidad del cuarto de Nico se esconde su universo de sueños y nostalgia, reflejado en cada objeto cuidadosamente dispuesto en su espacio.

Objetos guardianes de sus anhelos, destinos inexplorados. Su habitación es un santuario de ilusiones. Entre piedras semipreciosas, incienso y un viejo peluche, se respira una atmósfera introspectiva, donde la música se convierte en refugio y un libro, en compañero incondicional de noches solitarias.

Pero detrás de esa delicada armonía quizás se ocultan señales de una lucha silenciosa. Entre mandalas inacabados y dibujos oníricos de dioses del sueño, parece establecerse un debate entre la evasión y la realidad que revelan grietas en su riquísimo mundo interior.



Ese es Nico, aunque no alce la voz. No siempre se necesita un grito para pedir ayuda, a veces las respuestas están en los silencios, en los sueños o en los pequeños detalles que a simple vista pueden parecer insignificantes.



La intimidad del cuarto de Nico no es solo un refugio, sino un fino acertijo que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a abrazar sin preguntar y a estar presentes, incluso cuando las palabras no lo dicen todo.

Nuevo disco y gira internacional



El lanzamiento de “En el cuarto de Nico” se realiza en el contexto de la gira internacional 2025 de Cuarteto de Nos, con la que acaban de visitar Estados Unidos y nueve ciudades de México (siendo ya 30 las ciudades visitadas por la banda a lo largo de su historia en este país), incluyendo su presentación en el Festival Vive Latino.

La banda lanzará su nuevo álbum de estudio en el mes de mayo y en agosto se presentará en Mendoza, como segunda parada de su tour por el país.



El Cuarteto de Nos presentará el nuevo material en un extenso tour que comenzará el 6 de junio en el Movistar Arena de Chile, continuará con fechas ya confirmadas en Venezuela, Costa Rica, una gira por Colombia durante el mes de junio y una gira por Argentina, que los llevará por: San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Salta, Corrientes, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.