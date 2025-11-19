Continúa en Mendoza la exhibición de dinosaurios más grande de Latinoamérica

La exhibición de dinosaurios más grande de Latinoamérica prolonga su estadía en Godoy Cruz hasta el 11 de diciembre, todos los días en Portal Los Andes. Descuentos exclusivos para grupos y mucha diversión para toda la familia.

Debido al éxito de convocatoria, la exhibición internacional Viven Dinosaurios se queda en Godoy Cruz hasta el 11 de diciembre, para que nadie se quede afuera de esta aventura.

Entradas anticipadas en Feverup.com

La muestra más grande de Latinoamérica continúa en Portal Los Andes (Balcarce 897, Jumbo Godoy Cruz), de lunes a viernes de 14 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas.

Las entradas anticipadas están a la venta a través de Feverup.com. Y si cumplis años, tenes un bonus jurásicos para entrar gratis y celebra tu día en una aventura única.

Una experiencia interactiva para todas las edades

La expo ya recorrió países como Ecuador, Perú y Uruguay, además de importantes ciudades argentinas como Buenos Aires, Neuquén, Salta, Bahía Blanca y Mar del Plata, donde fue distinguida con el Premio Estrella de Mar por su aporte cultural y educativo.

Con más de 50 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, la experiencia ofrece un recorrido de aproximadamente 45 minutos que combina ciencia, tecnología y entretenimiento. En el trayecto, los visitantes se encuentran con especies emblemáticas como el imponente Tiranosaurio Rex y el Triceratops, recreados con un nivel de realismo sorprendente.

La muestra se divide en diez espacios temáticos, entre salas inmersivas y áreas de interacción. Para los más chicos, la propuesta incluye una excavación de fósiles, un sector de juegos con dinosaurios para montar y el encuentro especial con Velocy, la mascota oficial de la muestra.

Cada grupo realiza un recorrido 100% guiado, acompañado por un guía especializado que comparte datos curiosos, teorías y secretos del mundo jurásico, convirtiendo la experiencia en un paseo educativo y entretenido para toda la familia.

Una de las salas más llamativas del recorrido es el espacio inmersivo dedicado a las medusas. Según detalla Mariano Roman, productor y uno de los creadores de la muestra: “Otro de los grandes atractivos es el sector dedicado a las medusas. La información que se conoce, los dinosaurios habitaron el planeta hace 95 millones de años. Pero hay algo mucho más antiguo que es tangible hasta nuestros días que son las medusas. Es un organismo marino con 500 millones de años en la Tierra y recreamos sus características en una sala colorida e inmersiva”.

La exhibición cuenta con la colaboración de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, instituciones que desarrollaron material educativo exclusivo para todas las edades. Esta alianza asegura rigor académico y un enfoque pedagógico que enriquece la visita.