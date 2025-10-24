Con Flanes y Chancho Va, el rock se respira en la Nave Cultural

El próximo sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, la Nave Cultural (Parque Central, Ciudad de Mendoza) será escenario de una doble fecha de rock mendocino con las presentaciones de Flanes y Chancho Va, dos bandas que representan distintas generaciones y sonidos dentro de la escena local.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a un valor promocional de $5.000, pueden adquirirse por Entradaweb o en la boletería de la sala.

Flanes, integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), se ha consolidado como una propuesta original dentro del rock alternativo mendocino. Su estilo combina influencias del rock británico de los 2000 con una impronta local marcada por la experimentación, estructuras armónicas impredecibles, sonidos filosos y melodías elaboradas. En 2024 la banda estrenó “Soy un oso, dame miel”, primer adelanto de una serie de nuevas canciones que anticipan su próximo trabajo discográfico.

La banda llega al escenario con el impulso del lanzamiento de su nueva canción, “Clones”, que cuenta con la voz invitada de Exe Stocco, cantante de la reconocida banda Pasado Verde. El single se acompaña de un videoclip realizado por la artista visual Flor Typek, quien además estará a cargo de las visuales en vivo durante el show, sumando una experiencia audiovisual integral.

Con este estreno, Flanes reafirma su búsqueda estética y creativa, anticipando una nueva etapa dentro de su proyecto.

Por su parte, Chancho Va, con más de dos décadas de trayectoria, mantiene su vigencia con un sonido que mezcla el rock urbano, el alternativo y el pesado, acompañado por letras con contenido social. El grupo está formado por Leandro “Canario” Vilariño (voz y guitarra), Rodrigo Perea (batería), Guillermo Becerra (bajo y coros) y Guido Viola (guitarra). A lo largo de su carrera, la banda ha compartido escenarios con reconocidos artistas nacionales y se ha consolidado como una de las referentes del rock mendocino.

El encuentro promete una noche de alta energía y guitarras encendidas, reafirmando la vitalidad de la escena rockera de Mendoza en uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.

Datos del evento

📍 Lugar: Nave Cultural, Ciudad de Mendoza

📅 Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 21:00 h

🎟️ Entradas anticipadas: $5.000 (taquilla el día del show $8.000)