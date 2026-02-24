Año Nuevo Chino en Chacras de Coria: danzas del león, música en vivo y cosecha en el Barrio Chino

El próximo sábado 28 de febrero se celebrará la primera edición del Año Nuevo Chino en Chacras de Coria, un evento cultural que llenará de luz, música y tradición oriental el emblemático Barrio Chino Chacras, con el apoyo de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

La celebración dará la bienvenida al Año del Caballo con un espectáculo central de danzas tradicionales a cargo de Lion Dance Arg y la Asociación Lung Chuan, dirigida por Sifu Germán Bermúdez, quienes presentarán las clásicas danzas del león y del dragón, símbolos de prosperidad y buena fortuna en la cultura china.

Puestos temáticos y gastronomía oriental en Mendoza

El evento contará con un paseo de puestos temáticos y una propuesta gastronómica especial a cargo de Chifa Wok, bajo la dirección de la chef Alicia Ríos, de 18 a 23 horas.

La iniciativa busca consolidar al Barrio Chino Chacras como un espacio multicultural en Mendoza, integrando tradiciones orientales, gastronomía y propuestas artísticas en un entorno único.

Agenda cultural del Barrio Chino Chacras

Además del festejo por el Año Nuevo Chino, el espacio cultural continúa ampliando su agenda con distintas actividades:

Viernes a las 22 hs: presentación de Mariela Contreras con su “Set Sola” y artistas invitados.

con su “Set Sola” y artistas invitados. Domingos desde las 18 hs: “Pinta Patio”, ciclo con DJs (line up disponible en Instagram).

Miércoles 4 de marzo desde las 21 hs: “Cosecha del Parral”, evento que se suma al calendario oficial de la Vendimia provincial, con las actuaciones de Patricia Cangemi y Rubén Martínez, quienes ofrecerán un repertorio de folklore cuyano y música latinoamericana.

Vendimia, vinos y puesta de sol en Chacras de Coria

La propuesta se completa con vinos de Luján de Cuyo, música en vivo y un escenario natural único: las callecitas ocultas del Barrio Chino en Chacras de Coria, un punto que combina tradición, turismo y cultura en el corazón mendocino.

El espacio está ubicado en Monte Líbano 1068 (entre Italia y Darragueira), Chacras de Coria.

Consultas: 2615 397975