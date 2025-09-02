Alejandro Lerner anunció su nueva gira con la que recorrerá varias ciudades del país

El reconocido cantautor argentino Alejandro Lerner anunció su nueva gira LA BANDA SONORA DE TU VIDA, El domingo 7 de septiembre vuelve a Mendoza, en el Arena Maipú Teatro.

“La Banda Sonora de Tu Vida”, la nueva gira

La gira llevará a Alejandro Lerner por distintos escenarios del país, incluyendo Mendoza, Rosario, Córdoba y San Luis, entre otras ciudades.

En cada concierto, el artista interpretará adelantos exclusivos de su próximo álbum de estudio, además de repasar los grandes clásicos que marcaron su carrera y lo convirtieron en una figura clave de la música en español.

La gira comenzó con una serie de presentaciones internacionales en Latinoamérica y continuará en Bolivia en julio, Perú en noviembre (con un esperado show en Lima), y culminará con seis conciertos en Colombia en marzo de 2026.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).



Lerner sigue haciendo historia y prepara un nuevo álbum

Durante el 2024, Alejandro Lerner vivió uno de los años más intensos y celebrados de su trayectoria. Con más de 80 shows con localidades agotadas en Argentina, España y Estados Unidos, el artista reafirmó su vigencia y conexión con el público.

Uno de los hitos más destacados fue el reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación®, que lo distinguió con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, el máximo galardón por su contribución a la música latina.

Entre sus últimos lanzamientos se destaca una emotiva versión de “Volver a Empezar”, en colaboración con Los Ángeles Azules, como celebración del Latin Grammy obtenido por ambos artistas.

Además, Lerner presentó “Mi Argentina”, una canción profundamente emocional que busca abrazar al pueblo argentino a través de su música.

Sobre Alejandro Lerner

Músico, compositor y productor, Alejandro Lerner es uno de los artistas más influyentes de la escena latinoamericana. Su carrera comenzó en los años 80 y desde entonces ha editado más de 25 discos, vendido millones de copias y compuse grandes canciones a figuras como Luis Miguel. Además compartió escenarios con Armando Manzanero, Andrea Bocelli, Paul Anka y Carlos Santana.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo nominaciones al Grammy Latino y Premios Gardel. Además, su compromiso social y humanitario lo ha llevado a componer himnos para campañas solidarias y causas internacionales.

Con una sensibilidad única para transformar vivencias personales en himnos generacionales, Alejandro Lerner sigue emocionando con su voz inconfundible y su capacidad de conectar con el alma del público. La Banda Sonora de Tu Vida es una oportunidad para volver a emocionarse, cantar, y recordar que la música también puede ser un refugio.