Abel anunció su próxima gira “Cordillera y Mar” y su presentación en Mendoza

En un encuentro virtual con periodistas de medios y representantes de distintas ciudades y provincias argentinas, Abel Pintos anunció para el mes de junio una gira muy especial y anhelada a la cual bautizó “Cordillera y Mar”.

Visiblemente entusiasmado contó que volverá a presentarse con un show propio en varias ciudades del país y el nuevo tour comenzará en Mendoza, el 6 de junio. Próximamente más información del concierto en la provincia.

Cordillera y Mar Tour Junio 2025

El 6/6 Mendoza

El 7/6 Neuquén

El 10/6 Bariloche

El 13/6 Comodoro Rivadavia

El 15/6 Río Gallegos

El 17/6 Ushuaia

El 21/6 Puerto Madryn

En el encuentro con la prensa, el artista habló acerca de la particularidad que presentará esta gira, ya que no solo de música se nutrirá cada ciudad visitada.

Siguiendo en línea con el compromiso que el artista junto a su productora, Plan Divino, ha asumido hace unos años en pos de trabajar de manera mancomunada por la educación, la cultura, la salud y el cuidado del medio ambiente, es que en cada ciudad se llevará a cabo una acción destinada a dejar un mensaje y una huella para sus habitantes, especialmente para las nuevas generaciones; niños y adolescentes serán convocados a ser parte de lo que sin dudas será luego una elección en el camino de sus vidas.

Este tour es especial para Abel, que se reencontrará con su público de todo el país, visitando durante junio Mendoza, Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, Ushuaia y Puerto Madryn.

“A mi me gusta enmarcar las giras cuando no presento un disco, enmarcarlo en algo conceptual. La idea es comenzar por Mendoza, después bordear la cordillera con toda la Patagonia y a la hora de regresar hacerlo por el lado del mar, en este caso voy a terminar en Puerto Madryn”, comentó sobre el título de su gira y el significado que tiene.

El cantante aclaró que en cada ciudad que se presente habrá un proyecto especial que acompañe sus presentaciones, que llegan en un momento especial y las vive con la misma intensidad e ilusión que cada uno de sus conciertos.

“Pienso en el reencuentro y la emoción que me genera cada presentación. Y esa emoción la traduzco en las canciones que elijo para cantar en cada concierto. Voy a elegir canciones nuevas, pero también canciones que siento que tanto el público como yo necesitamos compartir”, detalló.

En cuanto a la forma en que vive el inicio de un nuevo tour o un nuevo disco detalló que se siente en paz con el pasado y vive el presente.

“Siento que en cada gira o disco llega un nuevo Abel de alguna forma. No desde cero, pero soy un ser que respeta todo lo que me construyó y me constituye. Y eso tiene que ver con las distintas etapas que viví. No soy de las personas que necesitan enterrar lo ya vivido. Estoy en paz con lo vivido, pero vivo más en el presente, y en el deseo de todo lo que quiero vivir en adelante. Entonces en cada disco y cada gira llego con un montón de cosas por contar. Por eso me tomo tiempo entre los discos o las giras. Cuando salgo a cantar me gusta salir a contar cosas”.

Luego de una hora de charla, respondiendo a las preguntas que los asistentes a este encuentro le habían hecho llegar, se despidió agradeciendo y celebrando este próximo nuevo encuentro con el público del sur con quien lo une un lazo de afecto enorme.

Un presente cargado de música y cerca de la gente

Abel Pintos es el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad. Inició este año recorriendo el país en los festivales más populares cantando ante miles de personas y realizando un año más de residencia en la Ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Tronador, su casa. Luego desembarcó en México donde trabaja desde hace un tiempo en su nuevo material.

Acaba de estrenar recientemente “Eres”, su versión del clásico de Café Tacvba, el cual se suma a sus últimos estrenos, también como intérprete de canciones icónicas: “Creo en ti”, “Me dediqué a perderte” y “De repente”.

Viene de batir un récord histórico al haber realizado 34 funciones totalmente agotadas en el Estadio Luna Park junto a Luciano Pereyra, habiendo sido además los responsables de cerrar una etapa primordial en la vida de este estadio que cerró sus puertas para ser remodelado.

Inauguró un Campo Escuela Recreativo en el Establecimiento La Matera por el cual recibió una declaración de interés otorgada por la municipalidad de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y desde donde se llevan adelante decenas de actividades ligadas al cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y la sostenibilidad.

Asimismo su vínculo con la educación sigue ligado también por su enorme compromiso para con las raíces y la historia de nuestro país habiéndose consolidado a partir del lanzamiento de su álbum “Alta en el Cielo” en el que interpreta ocho canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón y por el cual ha recibido más de treinta distinciones y reconocimientos de diferentes organismos público y privados, por el gran aporte a la cultura y la unidad nacional realizado con la entrega de este material.

El mismo puede ser escuchado y descargado de manera gratuita del sitio de acceso universal www.himnosargentinos.ar

Sin embargo, lo más destacable de este proyecto es que todas las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.