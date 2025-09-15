A pedido del público vuelve “Cerati Vivo”, una mágica propuesta acústica coral

El teatro Plaza será escenario, este domingo 21 de setiembre a las 20.30, de una experiencia distinta para disfrutar de los mejores temas de Gustavo Cerati, uno de los músicos más importantes de la historia argentina.

Para los que se quedaron con las ganas, vuelve el aclamado show «Cerati Vivo», un proyecto que nació hace un año y medio para presentar la destacada obra del querido músico en formato acústico coral, buscando ir directo a la esencia de su obra.

El show se compone de una voz solista, músicos en formato acústico y un coro de voces mixtas. Conforman la banda Marcelo Muñoz (voz solista); Lalo Povez (guitarra), Fede Zuin (bajo), Pablo Sánchez (percusión) y el coro Bonarda. La dirección coral es de Mariana Ledda; los arreglos corales son de Javier Rodríguez y la dirección artística de Lalo Povez. Operador de Sonido: Luis Navarro.

El repertorio preparado es amplio e incluye composiciones tanto de Soda Stereo como de la etapa solista de Gustavo, con un tema de cada disco, para capturar la esencia compositiva de cada época.

La cita es el domingo 21 de setiembre a las 20.30, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas ya están a la venta en Entradaweb. Producción general: El Buey Producciones.