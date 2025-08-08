7 CHAKRAS Sonidos del Universo llega con más de 200 instrumentos ancestrales

El Concierto de Gongs con más de 200 instrumentos ancestrales llega al Teatro Independencia. Se trata de 7 CHAKRAS, una experiencia sensorial única que tendrá una única función, el jueves 21 de agosto a las 21 horas, el Teatro Independencia.

El concierto de gongs y armonización sonora dirigido por el maestro Kaly Gong, una propuesta envolvente que combina arte, meditación, sonido y vibración para activar la energía de los siete chakras. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar

Un viaje sonoro y vibracional para conectar con tu interior

La experiencia, dirigido por Kaly Gong, maestro de gongs y creador de experiencias sonoras, reúne más de 200 instrumentos ancestrales y contemporáneos como cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, tambores, campanas, didgeridoo y otros dispositivos sonoros que armonizan el cuerpo y el espíritu.

Desde el ingreso al hall, el público será guiado a través de un recorrido sensorial que lo preparará para ingresar al mundo de los sentidos. A las 20:30 comenzará la ambientación con sonidos en sala, y a las 21 en punto, el sonar de un cuerno dará inicio al viaje por los chakras, comenzando por el primer centro energético (Muladhara) hasta llegar al séptimo, en un recorrido musical y vibracional con imágenes y luces asociadas a cada color y frecuencia.

Los sonidos se distribuirán no solo desde el escenario, sino también desde los laterales y palcos, creando una sensación completamente envolvente y transformadora. La propuesta invita a cerrar los ojos, o mantenerlos entreabiertos, para experimentar la totalidad del viaje a través de los sentidos, permitiendo que la vibración penetre a nivel molecular y despierte la estrella que habita en cada ser.

Esta propuesta está especialmente recomendada para personas que atraviesan momentos de ansiedad, angustia o cambios profundos, y para quienes buscan armonía, calma, paz interior y conexión con su ser. No está habilitada para niños ni personas con marcapasos o que utilicen audífonos.

Los beneficios de los sonidos, vibraciones y frecuencias del gong en experiencias sonoras son amplios y pueden incluir la reducción del estrés, la relajación profunda y la liberación de emociones reprimidas. Además, se ha observado que el gong ayuda a mejorar la calidad del sueño, aumentar la energía, aliviar el dolor y mejorar la concentración.

Con una duración total de 81 minutos, el concierto culminará con sonidos y voces del corazón, en una vibración final de regreso a la tierra.

El Concierto de los 7 Chakras fue estrenado en 2017 en el Auditorio Astor Piazzolla de Mar del Plata y ha recorrido escenarios de Uruguay, México y distintas ciudades argentinas. En cada presentación, adapta su montaje a espacios con características únicas, como el tradicional Teatro Independencia de Mendoza.

SOBRE KALY GONG

Kaly Gong, conocido como “El Hombre del Gong”, es un terapeuta y músico especializado en la utilización del gong como herramienta de sanación y meditación.

Desde 2014 imparte clases por todo el mundo con su propia técnica en el instrumento. Es reconocido por sus conciertos y sesiones terapéuticas donde emplea este poderoso instrumento para inducir estados de relajación profunda, facilitando la sanación emocional, mental y espiritual.

El gong, en las manos de Kaly, se convierte en un vehículo para lo que se conoce como baños de gong, una experiencia inmersiva donde las vibraciones del instrumento resuenan a nivel celular, ayudando a liberar tensiones, reducir el estrés y armonizar el cuerpo energético. Estas sesiones suelen ser descritas como profundamente transformadoras, ya que el sonido del gong tiene la capacidad de impactar el sistema nervioso y llevar a las personas a estados de conciencia alterados.

Además de los baños de gong, Kaly también puede utilizar técnicas de meditación y otros instrumentos en sus sesiones, buscando una conexión holística con sus participantes.

Kaly además de dictar clases en todo el país, llevó sus conciertos a distintos festivales, actuó en el Teatro Teatro Coliseo y Teatro Colón de Mar del Plata, en Buenos Aires, entre otros.