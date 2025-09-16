Noche de humor y misterio: Daniel Quiroga llega con “Tony Usman, otra noche para morir”

El multifacético actor presentará el 19 de septiembre en la sala de Maipú su más reciente espectáculo. Un policial teñido de humor negro y drama existencial, donde interpreta a un asesino a sueldo perdido en un mundo sin brújula moral. La obra cuenta con la dirección de Ariel Blasco y las actuaciones de Ivana Chavarini y Gustavo Álvarez. Localidades disponibles por EntradaWeb.

El viernes 19 de septiembre Daniel Quiroga presentará en el Teatro Imperial Maipú el espectáculo con el que volvió a sorprender al público este 2025. Se trata de “Tony Usman, otra noche para morir”; una comedia policial escrita y protagonizada por él, y dirigida por Ariel Blasco, sobre un personaje muy particular.

La pieza propone un viaje intenso hacia la mente de Tony Usman, un asesino a sueldo que espera su última misión y que, en esa espera, se ve invadido por recuerdos de su infancia, pasiones olvidadas, sueños truncos, y secretos que emergen del pasado para irrumpir en el presente.

Se trata de una comedia policial teñida de humor negro y drama existencial, donde las risas se mezclan con silencios densos y preguntas que nunca terminan de resolverse.

Una obra que invita a reír y reflexionar, a asomarse a los laberintos internos de un personaje complejo y a dejarse llevar por la fuerza de un relato cargado de pasión, misterio y emoción.

En este trabajo el multifacético actor desanda otra genial historia en tono policial, un género que hace tiempo disfruta explorar y al que sabe darle un sello personal desde el humor.

Acostumbrado a encarar integralmente sus creaciones, esta vez le confía la dirección a Ariel Blasco, un referente de la escena audiovisual y del teatro independiente local, que conoce muy bien los códigos en los que se inscribe el proyecto. Desde esta sociedad, el artista lleva a escena un policial imperdible que también cuenta con las actuaciones de Ivana Chavarini y Gustavo Álvarez.

Con esta nueva propuesta Quiroga vuelve a reafirmar que es uno de los intérpretes más versátiles de la escena teatral. Luego de que el año pasado ratificara en taquilla éxitos como “Volvió Roberto” y “Los zapatos del Sr. Broski”, este 2025 conquista al público con “Tony Usman, otra noche para morir”.

La obra podrá disfrutarse en una nueva función el viernes 19 de septiembre, a las 21.30hs, en el Teatro Imperial Maipú (Pablo Pescara 323, Maipú). Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb.

SOBRE DANIEL QUIROGA (autor y protagonista de la obra)

Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas de la escena teatral de la provincia. Trabajó desde muy joven y encontró en el teatro una verdadera profesión. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, como él se define “multiuso”, desarrolló su carrera en diferentes universidades, centros y talleres culturales de Argentina y Latinoamérica.

A los 18 años viajó a Ecuador, en plena época del proceso militar en Argentina, en compañía de su tío, el actor Ernesto Suárez, quien le aportó las primeras herramientas teatrales importantes a través del grupo Juglar. Al regresar, decidió empezar a vivir del teatro y formó, junto a Gustavo Álvarez, el grupo de mimo Pierrot.

En la década del ’80 se convirtió en un referente local de la disciplina y su camino siguió por el lado del humor, con clásicos como “Educando al Nene”, entre otras comedias de la escena local. Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Quiroga se ha transformado en uno de los referentes consagrados de nuestra provincia. Entre sus éxitos más recientes en cartelera se encuentran: “Los zapatos del Sr. Broski”, “Monólogos para Raquel, “Amores de mi vida” y “Volvió Roberto”; entre otros. Siempre inquieto en lo creativo, ahora se prepara para estrenar en el Independencia la comedia policial “Tony Usman: otra noche para morir”.

SOBRE ARIEL BLASCO (director de la obra)

Realizador, guionista y director teatral. Dirigió los espectáculos “SchultzundBielerundSteger”, “Biónica”, “El Vuelo del Dragón”, “Reflejos”, “Cuando crezcas y tengas tus hijos te vas a dar cuenta lo que digo”, entre otras; con participaciones y reconocimientos en varios festivales nacionales; y las Comedias Municipales “La Felicidad” en 2013, “Pequeños Círculos” en 2017 y “Todo” en 2022. Como realizador audiovisual dirigió la serie de animación “Leo y Nardo” junto a Pájaro Negro Cía de Luces y Sombras, además codirigió y coescribió junto a Matías Rojo la serie de ficción Mamut, con estreno en Canal 7. A su vez, junto a Leandro Suliá Leiton y Rodrigo Casavalle coescribió “MasterClass”, serie web con estreno en el canal de la UN3. Desde 2022 lleva adelante la Cofradía Pantera del Cine, un ciclo de cine con películas sorpresas en el Cine Universidad. Como actor, participó en “Rosswald vs. Richmond”, “Feliz cumpleaños” y “Personajes Peculiares con Paul Palomino”, entre otros. Trabajó en el Área de Cine y Video del Secretaria de Cultura de la Provincia y durante 10 años en el área de programación del Canal Acequia, la televisión pública de Mendoza.

MÁS SOBRE DANIEL QUIROGA EN REDES

Obra: “Tony Usman: otra noche para morir”. Comedia policial.

“Tony Usman: otra noche para morir”. Comedia policial. Función: viernes 19 de septiembre.

viernes 19 de septiembre. Hora: 21.30.

21.30. Lugar: Teatro Imperial Maipú (Pescara 323, departamento de Maipú)..

Ficha técnica y artística de la obra: