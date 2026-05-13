“En buenas manos”: Suraci Franquicias celebró su primera década con una kermesse de negocios

Con una convocatoria que superó las expectativas en Quinta Doña Elvira, el pasado viernes 8 de mayo Suraci Franquicias festejó su décimo aniversario, consolidada como una pieza clave en la profesionalización y expansión del modelo de negocios en Cuyo y el país.

La celebración contó con el apoyo de: 365 Agencia, CREA3, Bodega Dante Robino, Diario Los Andes, La Dorigo Beauty, Las Pantone, Nüss, On Blocks, Punto a Punto, Rich’s & Tresmayino, WeDo Agency, Kioscos Yes!

Lo que nació en 2015 como la única consultora mendocina especializada en el sector, celebró junto a sus clientes y amigos una década de historia con un balance contundente: más de 70 franquicias desarrolladas y unos 270 puntos de operación activos a nivel provincial, nacional e internacional, como así también una cartera actual activa de 45 formatos de franquicias.

Para Nicolás Suraci, director de la firma, este aniversario representa un hito de resiliencia: “Hoy lo que siento es mucha emoción y gratitud. Creo que este es un buen momento para ´parar la pelota´, mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha logrado, en un contexto difícil donde muchas empresas nacen y mueren. Poder sostenerse y encontrarle la vuelta a cada adversidad es un desafío que, en lo personal, me alienta mucho; tal vez se trae en los genes argentinos”.

Una celebración disruptiva: el networking a través del juego

Fiel a su espíritu innovador, la consultora rompió con la estructura de los festejos tradicionales y propuso a sus invitados un formato de “kermesse”. El evento fue diseñado para transformar el encuentro corporativo en una experiencia viva, bajo el concepto “En buenas manos”.

La tarde transcurrió entre juegos y dinámicas colaborativas, donde los presentes se vincularon desde un lugar más humano y creativo y disfrutaron del catering de Flavio Eglez.

El espíritu de celebración fue compartido por marcas como Bendito Rufián, Taco Azteca, Burgame, Kentucky, Mailhó Heladería, La Social, Brader Hops, Bröd, Burgang, Mr. Vulpini, Scimmia, Arabian, Petit Pattiserie y Brader Hops, entre otras, que aportaron vouchers y premios para los asistentes.

La kermesse se vivió a pleno en los diversos stands: Bodega Dante Robino desafió los sentidos con juegos de memoria y catas olfativas, mientras que La Dorigo ofreció sesiones de spa de manos. Por su parte, la agencia 365 invitó a capturar la foto más original del evento y Rich’s puso a prueba la creatividad gastronómica con sus cremas para repostería.

Farid Massud, de Arabian, destacó la originalidad de la propuesta: “Estamos muy contentos de participar de este evento distinto e interactivo, en el cual podemos compartir con otros empresarios, emprendedores, franquiciados y franquiciantes, lo cual para nosotros es súper enriquecedor”.

La jornada contó con activaciones de marca en los stands de WeDo Agency y On Blocks, sorteos, intervenciones artísticas de zanquistas, magos y malabaristas y una original máquina de garra de la cual los invitados sacaban premios, culminando con la torta de cumpleaños y un brindis. Al retirarse, los asistentes se llevaron las tradicionales bolsitas de golosinas, gentileza de Kioscos Yes.

Diez años de hitos y expansión estratégica

Más allá del festejo, la trayectoria de Suraci se refleja en la transformación de negocios familiares en marcas consolidadas y escalables. Entre sus casos de éxito, destacan nombres como Yes Kioscos Únicos, La Vene, Bröd, Nüss, Coronel Rodríguez, Cereza (San Juan) y Tello (Tucumán).

Marcas como Acompañarnos (servicios de salud) y La Dorigo Beauty (estética) son ejemplos de este crecimiento. “Conocí a la consultora en 2024 en la Expo de Negocios y Franquicias; ya tenía en mente abrir una franquicia de mi negocio, pero no sabía por dónde empezar. Lo que más confianza me generó fue la comunicación constante y el acompañamiento que me brindaron. Hoy ya contamos con una franquicia en Luján de Cuyo y otra en Neuquén, y seguimos trabajando en conjunto”, señaló Aldana Salinas, fundadora de Acompañarnos.

Por su parte, Soledad Martín, de La Dorigo, añadió: “Creo que franquiciar es acompañar a otras mujeres a tener su propio negocio de belleza. Actualmente, contamos con dos locales propios y con el acompañamiento de Suraci, hemos desarrollado cinco unidades de franquicias. Estamos en plena expansión, con el objetivo de cerrar este año con 10 locales en total”.

Esta confianza se sustenta en la metodología de trabajo de la consultora, tal como explicaron Marcos Menegazzo y Pablo Ocaña, socios de Bendito Rufián, Taco Azteca y Burgame: “Cuando comenzamos a trabajar con Suraci, empezamos ‘enlatando’ la marca Taco Azteca, nos asesoraron para hacer crowdfunding y reunir fondos e inversores, lo cual fue fundamental. Al adquirir una franquicia, el interesado se ahorra un montón de años de experiencia y errores, trabajando con una marca ya consolidada en el mercado”.

Criterio técnico y mirada al futuro

Durante el encuentro se reforzó el mensaje central de la consultora: la importancia de evaluar las oportunidades de negocio con rigor técnico, prudencia y sensatez. “Nos genera confianza el equipo de Suraci por su profesionalismo y por la estructura y el sistema que tienen para trabajar en forma ordenada”, reforzó Massud, quien hoy impulsa formatos de baja inversión como el food truck de Arabian.

De cara a lo que resta del 2026, la consultora proyecta un crecimiento enfocado en modelos simples y escalables en rubros como el wellness, la estética, los servicios y la sustentabilidad. En este sentido, Nicolás Suraci destacó que se encuentran en plena transformación de la empresa: “Estamos incorporando nuevas consultorías y procesos de profesionalización para clientes que no necesariamente sean franquicias. Ya nos imaginamos los próximos 10 años, escalando con más negocios y más oficinas”.

Asimismo, se preparan para la sexta edición de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre, reafirmando que estos 10 años son solo el punto de partida hacia una nueva etapa de innovación.

Sobre Suraci Franquicias:

Es una consultora especializada en el desarrollo de franquicias rentables, que acompaña integralmente a franquiciantes e inversores en la toma de decisiones estratégicas, comercialización e internacionalización de marcas. Los interesados en más información pueden comunicarse al Whatsapp 2613901935 o bien en www.suraci.com.ar