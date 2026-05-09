Durox participará en Sitevinitech 2026 con innovación tecnológica, degustaciones y una charla sobre estabilidad del vino

La empresa argentina Durox formará parte de una nueva edición de Sitevinitech 2026, el encuentro más importante de tecnología e innovación para las industrias vitivinícola, olivícola y agroindustrial de la región, que se desarrollará del 12 al 14 de mayo en Mendoza.

Con más de 32 años al servicio de la industria y ya consolidada como una de las compañías referentes en soluciones industriales y tecnológicas para bodegas, Durox llegará a la feria con una propuesta enfocada en eficiencia, sustentabilidad e innovación aplicada a los procesos de elaboración de vino, industrias alimenticias y en general. Durante las tres jornadas, la empresa buscará fortalecer vínculos con productores, enólogos, bodegas y referentes de la industria, además de presentar desarrollos internacionales que hoy marcan tendencia en los principales mercados vitivinícolas del mundo.

La compañía contará con un stand (72, del Area Cubierta 3) donde los visitantes podrán conocer sus soluciones tecnológicas, generar oportunidades de negocio y participar de degustaciones especiales de vinos y vermouth, pensadas como un espacio de encuentro e intercambio con clientes y profesionales del sector.

“Sitevinitech representa uno de los espacios más importantes para mostrar hacia dónde está evolucionando la industria vitivinícola. Para Durox es una oportunidad estratégica para seguir consolidando nuestra presencia regional, acercar nuevas tecnologías a las bodegas argentinas y acompañar el crecimiento del sector con soluciones cada vez más eficientes y sustentables”, señaló Pablo Montilla.

Entre las principales novedades que exhibirá la empresa se destacan las tecnologías de OENODIA para estabilización tartárica y los sistemas de crianza Flexcube, dos desarrollos internacionales que representan una evolución en los procesos de elaboración y conservación del vino.

Uno de los focos principales de la participación de Durox será la presentación de la gama STARS, un sistema automático de estabilización tartárica por membranas desarrollado por OENODIA. La tecnología permite eliminar de manera selectiva los compuestos responsables de la formación de cristales de tartrato en botella, uno de los desafíos técnicos más importantes en la estabilidad del vino. A diferencia de los métodos tradicionales de estabilización por frío, el sistema trabaja de forma continua y automatizada, optimizando recursos y reduciendo significativamente el consumo energético de las bodegas.

“Las tecnologías que presentamos en Sitevinitech responden a una demanda concreta de la industria: producir con mayor precisión, eficiencia y sustentabilidad sin resignar calidad enológica. Tanto los sistemas STARS como Flexcube representan herramientas pensadas para las bodegas que buscan innovar y ganar competitividad”, agregó Montilla.

Además, Durox presentará Flexcube Evolution y Flexcube 3, innovadores sistemas de crianza y almacenamiento que replican los beneficios de las barricas tradicionales mediante microoxigenación controlada y el uso de madera premium BarriQ. Estos sistemas permiten optimizar espacios, reducir costos operativos y disminuir la huella ambiental de las bodegas, ofreciendo una alternativa eficiente y sustentable para productores de distintas escalas.

Como parte de las actividades destacadas de la feria, Durox también auspiciará una charla técnica encabezada por Flor Etchebarne titulada “La nueva era del vino estable: electrodiálisis y el desafío del calcio”, que se realizará el miércoles 13 de mayo, a las 16, en la Sala 2 de la Nave Cultural. La presentación abordará nuevas tecnologías aplicadas a la estabilidad del vino y los desafíos actuales vinculados al calcio y la electrodiálisis en los procesos enológicos.

Con su participación en Sitevinitech 2026, Durox reafirma su apuesta por la innovación continua, el desarrollo tecnológico y el acompañamiento a una industria vitivinícola cada vez más profesionalizada, sustentable y orientada a los estándares internacionales.