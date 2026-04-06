Florencia Cortés, nueva enóloga de Bodega Cruzat: impulso a los espumosos en Mendoza

La industria vitivinícola de Mendoza suma un nuevo hito: Florencia Cortés fue designada como enóloga principal de Bodega Cruzat, consolidando un proceso de crecimiento interno que refleja el recambio generacional en el sector.

Con más de una década de trayectoria dentro de la bodega, Cortés lideró en 2026 su primera vendimia como responsable del área enológica, en una cosecha que se destacó por la alta calidad y sanidad de las uvas, factores clave para la elaboración de espumosos de precisión.

Una carrera construida desde adentro de la bodega

Florencia Cortés inició su camino en 2013 como pasante mientras cursaba sus estudios en enología. Dos años más tarde se incorporó de forma permanente como analista, y con el tiempo fue asumiendo mayores responsabilidades hasta convertirse en segunda enóloga.

Hoy, tras más de 10 años de experiencia, toma el liderazgo total del proceso productivo, desde la selección de uvas hasta la elaboración final.

“Me gusta mucho el trabajo con espumosos y el desafío de seguir mejorando e innovando. Soy una persona con la cabeza abierta a nuevas ideas”, expresó Cortés.

Bodega Cruzat: referencia en espumosos en Argentina

Fundada hace más de 20 años en Luján de Cuyo, Bodega Cruzat se posiciona como la única bodega argentina dedicada exclusivamente a la elaboración de espumosos bajo método tradicional.

Actualmente, la bodega es dirigida por Tomás Cruzat y Sergio Barros, quienes continúan el legado familiar con una visión enfocada en la calidad y la innovación.

“Florencia conoce en profundidad el proyecto y el estilo de nuestros espumosos porque creció profesionalmente dentro de la bodega. Su mirada combina experiencia, sensibilidad y una nueva generación de enólogos”, destacó Tomás Cruzat.

Producción, etiquetas y posicionamiento en el mercado

Con una producción anual cercana a 500.000 botellas, la bodega cuenta con un portfolio consolidado que incluye líneas reconocidas como:

Millésime

Single Vineyard

Cruzat Cuvée

Cruzat Premier

Estos productos refuerzan el posicionamiento de Mendoza como uno de los principales polos de espumosos de alta gama en Argentina, con creciente reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Recambio generacional y futuro del vino en Mendoza

La designación de Florencia Cortés no solo representa un cambio dentro de la estructura de la bodega, sino también una señal del nuevo liderazgo en la industria del vino argentino, donde jóvenes profesionales comienzan a ocupar roles estratégicos.

En un contexto donde la innovación y la identidad son claves, Mendoza continúa consolidándose como un hub vitivinícola dinámico, con propuestas que combinan tradición, técnica y nuevas miradas.