NewPanel, la franquicia mendocina pionera en construcción en seco crece a nivel país

Con más de 15 años de historia, la compañía es una de las más importantes de la Argentina, con un producto y un servicio transformador en el área basado en la investigación, desarrollo y comercialización.

En la actualidad, hablar de construcción en seco, parece moneda corriente cuando quienes deciden construir, optan por un sistema eficaz y rápido. Pero como todo, tiene un proceso de investigación, apuesta y crecimiento; y la empresa mendocina NewPanel es una de las pioneras en el rubro.

Fundada por el arquitecto Mario Stradella en 2007, la compañía innovó en un sistema de construcción en seco, que tiene su planta de producción en la provincia y dicho método se compone de paneles para techos, entrepisos y muros modulables, de rápida colocación, alta resistencia mecánica y aislante. En la actualidad es una de las franquicias más importantes del rubro en todo el país.

«Esta empresa tiene más de 15 años en el mercado y una larga trayectoria en el sector de la construcción, fundada por mi padre, el arquitecto Mario Stradela. Él tuvo constructora durante más de 30 años y vivió todo lo que fueron los vaivenes en nuestro país; la extensión del tiempo en la construcción, la falta de mano de obra, las complicaciones en conseguir materiales. Hasta que un día comenzó a trabajar en sistema en seco y fue pionero en Mendoza probando este sistema constructivo», cuenta Eduardo Stradella, arquitecto y hoy titular de la empresa que compite fuertemente en el mercado nacional y es una de las franquicias con mayor evolución y perspectiva.

El proceso de apostar por el sistema tuvo una etapa de estudio, donde Eduardo investigó en el exterior este novedoso producto.

«Empezamos a analizar los sistemas que había en el mercado en el mundo, porque en Argentina era incipiente. Y en ese momento estaba estudiando en España vi lo que hacían ahí, también viajamos a Estados Unidos. Y terminamos eligiendo el sistema en seco SIP, que tiene una altísima capacidad térmica y resistencia estructural. Y lo elegimos por varias razones; por un lado no tiene grandes niveles de capacitación para los obreros, y pueden realizar su tarea de manera eficaz. E incluso simplificamos el sistema, para acelerar el proceso y que no cueste conseguir mano de obra», apunta el arquitecto.

Con una sólida experiencia en el rubro, la compañía se posiciona en el mercado y es una de las primeras en Latinoamérica y Argentina, en implementar y crear el sistema de construcción en seco. El profesionalismo, el cuidado del medio ambiente y el capital humano son los pilares que la caracterizan.

«Tenemos muchas experiencias, todas muy enriquecedoras y algunas de mucho aprendizaje. Realizamos construcciones desde Bolivia hasta Tierra del Fuego, pasamos por todos los climas del país; climas muy secos, húmedos, el viento patagónico, montañas de difícil acceso, terrenos en ciudades, ampliaciones en alturas, boliches, restó, bodegas. Esa amplitud nos llevó a conocer mucho sobre nuestro sistema constructivo y los materiales que complementan nuestro sistema. Utilizamos un producto excelente, que es una placa de poliuretano. Somos muy pocos en Argentina los que trabajamos este material y es lejos el mejor a nivel aislante, protege del fuego, insectos comparados a otros en el mercado. Y es un sistema constructivo que empezó a crecer exponencialmente en su utilización, por eso estamos surfeando una ola de demanda muy grande».

Dado el nivel de demanda que tiene el sistema, la perspectiva de NewPanel es fortalecer las ventas, con un modelo de negocios tanto a nivel nacional como internacional a través de franquicias, cuya comercialización está a cargo de Suraci.

«Somos punta de lanza en la región de cuyo y una marca sólida en el rubro. Es una empresa familiar con mucho conocimiento; desde lo técnico a lo comercial, brindando un servicio a todos nuestros clientes. Nos encontramos en plena expansión y nos vemos a corto plazo con varios puntos de venta en la Argentina y un sólido pie en el exterior», sostiene Eduardo Stradella sobre la proyección de la empresa como una franquicia importante en el rubro.

Como profesional, el arquitecto no se olvida de las bases que aportó su padre al crear la empresa. Y la oportunidad que tiene de desarrollarse como emprendedor y arquitecto.

«Valoro mucho lo que hizo mi padre, y la visión única que tuvo hace 15 años atrás, que hoy estamos capitalizando, cuidando a las personas que se sumaron al proyecto y que muchos en la actualidad me acompañan, son mi mano derecha. Yo le dedico mucho tiempo, mucho sudor, muchas lágrimas. Pero me genera mucho orgullo, desde la marca, el equipo que nos acompaña y mi familia principalmente que me sostiene. Desde mi experiencia, un consejo que doy como emprendedor es que sin pasión y sin corazón no se puede hacer nada, y se necesita una alta dosis de cabeza para bajar las ideas a tierra. La pasión hace que imaginemos y veamos algo distinto, pero la cabeza te permite llevar esa pasión adelante».