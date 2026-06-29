Bodega del Valle de Uco exportó vinos premium a Guyana tras participar en Expocomer 2026

Deos Wines & Vineyards, emprendimiento vitivinícola de San Carlos, concretó la exportación de un lote exclusivo de vinos de alta gama a Guyana luego de participar junto a ProMendoza en la feria internacional Expocomer 2026.

La bodega mendocina Deos Wines & Vineyards, ubicada en el Valle de Uco, logró concretar una exportación de vinos premium a Guyana tras su participación en Expocomer 2026, la feria internacional realizada en Panamá que reunió a empresas y compradores de toda América.

La operación incluyó el envío de cerca de 1.000 botellas de alta gama destinadas a un exclusivo restaurante de Georgetown, consolidando la presencia de la firma mendocina en mercados de nicho y fortaleciendo la estrategia exportadora de los vinos del Valle de Uco.

La empresa participó de la misión comercial organizada por ProMendoza, donde pudo desarrollar reuniones de negocios con potenciales compradores internacionales y abrir nuevas oportunidades comerciales para sus productos.

Una bodega del Valle de Uco que apuesta a la exclusividad

Deos Wines & Vineyards nació en 2019 de la mano de tres hermanos oriundos de San Carlos con una propuesta orientada desde sus inicios a la exportación y a la elaboración de vinos de alta gama.

La bodega se diferencia por producir partidas limitadas, con botellas numeradas y etiquetas pintadas a mano, una propuesta que aporta valor agregado y posiciona a la marca dentro del segmento premium internacional.

“Nuestros vinos son todos de alta gama, con una línea que parte de los 10 dólares. En este caso enviamos a Guyana dos Malbec, un Merlot y un Semillón pertenecientes a un lote exclusivo”, explicó Gonzalo Fernández, uno de los socios de la empresa.

Los vinos enviados poseen un valor aproximado de 20 dólares por botella bajo modalidad FCA, apuntando a consumidores y establecimientos gastronómicos de alta categoría.

Guyana, un mercado emergente para los vinos mendocinos

La operación comercial permitió a la bodega ingresar al mercado de Guyana, un destino que presenta un fuerte crecimiento dentro del segmento superpremium y que ofrece oportunidades para productos diferenciados.

El ingreso se realizó a través del canal HORECA, orientado a hoteles, restaurantes y servicios gastronómicos de alta gama, un segmento estratégico para la comercialización de vinos exclusivos.

La venta representa un avance importante en la estrategia de internacionalización de la empresa, que prioriza mercados de nicho y consumidores que valoran la exclusividad, el diseño y la identidad de origen.

Expocomer y ProMendoza, claves para abrir mercados internacionales

La participación presencial en Expocomer 2026 resultó determinante para concretar el negocio. La agenda de reuniones organizada durante la feria permitió generar vínculos comerciales directos con compradores internacionales.

Según destacaron desde la bodega, el diseño de las botellas, la presentación del producto y la propuesta conceptual fueron factores decisivos para captar el interés de los importadores.

El acompañamiento de ProMendoza facilitó además el acceso a rondas de negocios y oportunidades comerciales en mercados internacionales con alto potencial para los vinos argentinos.

Panamá como hub logístico para expandir exportaciones

Como parte de su estrategia de crecimiento, Deos Wines & Vineyards avanzó en la consolidación de un centro logístico en Panamá, desde donde proyecta distribuir sus vinos hacia Estados Unidos, el Caribe y el propio mercado panameño.

Este esquema también permite abastecer con mayor eficiencia a Guyana y mantener stock estratégico en la región, reduciendo tiempos y costos operativos.

Desde su creación, la bodega ya logró exportar a Brasil, Francia, España y distintos mercados del Caribe, incorporando ahora a Guyana como un nuevo destino internacional y consolidando su perfil como productor mendocino de vinos premium y ediciones limitadas.