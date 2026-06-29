Los Puquios hace historia: es el primer centro de nieve en abrir en Argentina y apuesta a una temporada récord en Mendoza

Gracias a la incorporación de tecnología para la fabricación de nieve, Los Puquios abrió sus puertas el 12 de junio y se convirtió en el primer parque de nieve operativo de Argentina y Sudamérica.

Los Puquios Parque de Nieve continúa consolidando una temporada histórica al convertirse en el primer centro de nieve en abrir sus puertas en Argentina y Sudamérica. El complejo ubicado en la Alta Montaña mendocina se encuentra operativo desde el 12 de junio, anticipando el inicio de la temporada invernal gracias a una importante inversión en tecnología de fabricación de nieve.

La incorporación de un moderno sistema de producción permitió garantizar condiciones óptimas antes de las primeras nevadas significativas, posicionando al parque como uno de los destinos más competitivos de la temporada de invierno 2026.

Desde su apertura, Los Puquios recibe a turistas y mendocinos con una propuesta que combina nieve asegurada, servicios completos y promociones especiales, generando un fuerte movimiento turístico en la previa de las vacaciones de invierno.

Tecnología e inversión para garantizar nieve en Mendoza

La apuesta por la fabricación de nieve representa un cambio estratégico para el centro de montaña, ya que reduce la dependencia de las condiciones climáticas y permite planificar temporadas más extensas y previsibles.

Actualmente, el tradicional Estadio de Trineos se encuentra habilitado con un promedio de 60 centímetros de nieve compactada, preparada especialmente para brindar una experiencia segura y de calidad.

El sector dispone de dos Magic Carpets, las cintas transportadoras que facilitan el ascenso de niños y adultos, convirtiéndose en una de las principales atracciones para quienes tienen su primer contacto con la nieve.

Además, el complejo ofrece alquiler de equipos e indumentaria, propuestas gastronómicas, espacios de picnic y playa de estacionamiento, consolidando una experiencia integral para los visitantes.

Nuevos sectores de esquí y snowboard en desarrollo

Mientras el parque permanece abierto al público, los equipos técnicos trabajan de manera permanente en la producción y distribución de nieve sobre la Pista Escuela de Esquí y Snowboard, cuya habilitación está prevista para los próximos días.

La planificación del complejo también contempla la apertura de un tercer sector destinado a la práctica de esquí y snowboard antes del inicio de las vacaciones de invierno, ampliando la oferta recreativa disponible.

La expansión de las áreas operativas busca acompañar la creciente demanda turística que se espera durante julio, especialmente con el comienzo del receso escolar en distintas provincias argentinas.

Promociones especiales hasta el 30 de junio

Como parte de la apertura anticipada, Los Puquios mantiene tarifas promocionales vigentes hasta el 30 de junio, ofreciendo descuentos en el acceso al Estadio de Trineos y beneficios en distintos servicios del complejo.

Estas promociones representan una oportunidad para turistas que visitan Mendoza antes del inicio de la temporada alta y buscan disfrutar de la nieve con costos más accesibles.

Los valores y beneficios vigentes pueden consultarse en el tarifario oficial disponible en el sitio web del complejo.

Mendoza fortalece su atractivo turístico de invierno

La apertura anticipada de Los Puquios refuerza el posicionamiento de Mendoza como uno de los principales destinos turísticos de invierno del país y aporta previsibilidad tanto a operadores turísticos como a agencias de viaje y visitantes.

La inversión en tecnología de nieve permite extender la temporada, garantizar mejores condiciones operativas y ofrecer mayor seguridad a quienes planifican sus escapadas invernales.

Con nieve garantizada, nuevas áreas en desarrollo y promociones vigentes, Los Puquios se prepara para recibir una importante afluencia de público durante las próximas semanas, consolidando una temporada que ya marca un hito para el turismo de montaña en Argentina.