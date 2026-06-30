Under Armour Guaymallén 21K: el 9 de agosto Mendoza vivirá una de las carreras de running más importantes del año

La Under Armour Guaymallén 21K se correrá el 9 de agosto en el Predio de la Virgen y reunirá a atletas amateurs y profesionales en distancias de 21K, 10K y 5K. Las inscripciones ya están abiertas.

La provincia de Mendoza se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más esperados del calendario runner. El próximo 9 de agosto de 2026 se realizará la Under Armour Guaymallén 21K, una competencia que convocará a corredores amateurs y profesionales de distintos puntos del país y del exterior.

La carrera se desarrollará en el departamento de Guaymallén y tendrá como epicentro el Predio de la Virgen, lugar donde estarán ubicadas tanto la largada como la llegada de las tres distancias competitivas: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros.

El acceso al predio estará habilitado desde las 8 de la mañana, mientras que la largada oficial para todas las categorías está prevista para las 8.30.

La Under Armour Guaymallén 21K se consolida así como una de las principales carreras de running en Mendoza, ofreciendo circuitos pensados tanto para corredores experimentados como para quienes buscan iniciarse en este deporte.

Además de la competencia deportiva, la jornada contará con propuestas recreativas, puntos de aliento distribuidos a lo largo del recorrido y una programación musical que acompañará a los participantes y sus familias durante toda la mañana.

Las categorías estarán divididas por sexo y por franjas etarias, con premiaciones generales y reconocimientos por edades en cada una de las distancias.

Cómo inscribirse a la Under Armour Guaymallén 21K

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas de manera online a través del sitio oficial del evento y los valores son:

• 21 kilómetros: $40.000

• 10 kilómetros: $35.000

• 5 kilómetros: $30.000

Los interesados pueden completar su inscripción en: Inscripción oficial Under Armour Guaymallén 21K

Entrega de kits

La acreditación y entrega de kits se realizará en el local oficial de Under Armour ubicado en Mendoza Shopping durante los siguientes días y horarios:

6 y 7 de agosto: de 17 a 21 horas.

8 de agosto: de 10 a 17 horas.

Cada participante recibirá la remera oficial del evento, cuyo uso será obligatorio durante la competencia —salvo compromisos específicos con sponsors—, además del número identificatorio con chip de cronometraje y los elementos necesarios para su colocación.

Desde la organización también remarcaron la importancia del cuidado ambiental y el respeto de las normas de convivencia durante la carrera. Se solicita a los participantes no arrojar residuos en el circuito y respetar las indicaciones del personal de organización.

Asimismo, se informó que no estará permitido correr con acompañantes, mascotas, bicicletas ni cochecitos.

La Under Armour Guaymallén 21K no solo promueve la actividad física y los hábitos saludables, sino que además fortalece el posicionamiento de Guaymallén como sede de grandes eventos deportivos y turísticos, generando movimiento económico y atrayendo visitantes de distintas regiones del país.