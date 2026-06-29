Mendoza realizará la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible

El gobernador Alfredo Cornejo participó en un encuentro internacional en Chile sobre minería e integración logística y confirmó que Mendoza será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible los días 19 y 20 de noviembre.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que la provincia será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se realizará el 19 y 20 de noviembre, durante su participación en el encuentro binacional “Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina”, desarrollado en la ciudad de Los Andes, Chile.

El evento reunió a autoridades nacionales, provinciales, regionales y municipales de Argentina y Chile, junto a empresarios, inversores y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países y promover el desarrollo de la minería, la energía, la logística y la infraestructura vinculada al corredor bioceánico.

Durante su exposición, Cornejo presentó la estrategia que impulsa Mendoza para consolidar a la minería como uno de los motores de la diversificación económica provincial, la generación de empleo y la atracción de inversiones.

“El desafío es desarrollar una minería sustentable, con licencia social y con un Estado eficiente que pueda brindar permisos rápidos, pero con solvencia técnica y cuidado ambiental”, sostuvo el mandatario mendocino.

Mendoza apuesta a la minería sostenible y a la inversión privada

Cornejo destacó que Mendoza comparte con Chile importantes fajas metalogénicas que contienen reservas de cobre, oro, plata, hierro, litio, uranio y potasio, lo que abre oportunidades de desarrollo conjunto a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

El gobernador explicó además que la provincia avanzó en un nuevo esquema de aprobación de distritos mineros mediante la Legislatura, generando mayor previsibilidad y seguridad jurídica para las inversiones. Gracias a este mecanismo, ya fueron habilitados 65 proyectos de exploración minera dentro de un universo de aproximadamente 200 iniciativas.

En este contexto, remarcó el avance de PSJ Cobre Mendocino, considerado el proyecto minero más desarrollado de la provincia y uno de los emprendimientos cupríferos con mayores posibilidades de iniciar producción en Argentina.

Asimismo, recordó que el proyecto accedió a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fortaleciendo las condiciones para la llegada de capitales de largo plazo.

Paso Los Libertadores y la integración entre Mendoza y Chile

Uno de los principales ejes del encuentro fue el fortalecimiento del Paso Internacional Los Libertadores como corredor estratégico para el comercio, la logística y la integración regional.

Cornejo planteó la necesidad de construir una agenda común entre Mendoza y la Región de Valparaíso, basada en corredores logísticos, infraestructura ferroviaria, hubs de servicios y mejoras en los pasos fronterizos.

“No tiene ningún sentido vernos como competencia. Necesitamos bajar costos y generar corredores más eficientes para las empresas”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que la Cordillera de los Andes debe dejar de verse como una barrera geográfica para convertirse en una plataforma de integración vinculada al turismo, la energía y la minería sostenible.

Mendoza será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible

Durante el cierre de su exposición, Cornejo invitó a autoridades, empresarios e inversores a participar de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se realizará en Mendoza los días 19 y 20 de noviembre.

El encuentro volverá a reunir a referentes nacionales e internacionales del sector para debatir sobre minería moderna, sustentabilidad, inversiones y desarrollo regional.

La delegación mendocina estuvo integrada por funcionarios del Gobierno provincial, entre ellos la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien también participó en paneles vinculados a minería, energía, logística e infraestructura.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del alcalde de Los Andes, Manuel Rivera. También participaron autoridades chilenas y representantes regionales, quienes coincidieron en la importancia de profundizar la integración entre Argentina y Chile para potenciar el desarrollo minero, energético y logístico de ambos países.