Mendoza será sede de Invest In LAC 2026, el foro que reunirá a líderes globales de inversión

La provincia fue elegida para albergar un encuentro internacional exclusivo que convocará a 150 referentes del ecosistema financiero global. Organizado por ProMendoza, Embarca y Colaborativo, el foro buscará fortalecer las oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe.

En noviembre de 2026, Mendoza será anfitriona de Invest In LAC 2026, un encuentro internacional de carácter privado que reunirá a algunos de los principales actores del ecosistema global de inversión, desarrollo e innovación, con el objetivo de analizar y potenciar oportunidades estratégicas en América Latina y el Caribe.

La iniciativa es organizada conjuntamente por ProMendoza, Embarca y Colaborativo, y posicionará a Mendoza como puerta de entrada para el diálogo entre grandes fondos de inversión del mundo y los ecosistemas productivos y emprendedores de la región.

El evento contará con la participación de 150 invitados especialmente seleccionados: 50 allocators, asignadores de capital; 50 managers, gestores de fondos, y 50 operators, operadores y desarrolladores de negocios. Todos llegarán a la provincia para participar de una agenda diseñada con el propósito de generar conexiones estratégicas de largo plazo.

Los asistentes representarán instituciones y fondos provenientes de Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Qatar, entre otros mercados de relevancia global.

La elección de Mendoza como sede constituye un reconocimiento al posicionamiento internacional que la provincia ha logrado consolidar en los últimos años, a partir de su ecosistema de innovación, su capacidad de articulación público-privada y su creciente protagonismo en sectores estratégicos para la inversión global.

Durante una semana, los participantes formarán parte de una experiencia regional que incluirá reuniones privadas, espacios de networking de alto nivel, visitas estratégicas y encuentros con referentes del sector público y privado. La agenda comenzará en Mendoza y continuará posteriormente en Santiago de Chile, fortaleciendo una mirada regional sobre las oportunidades de desarrollo e inversión.

Invest In LAC 2026 pondrá el foco en algunos de los sectores con mayor potencial de crecimiento en América Latina y el Caribe, entre ellos energía, alimentos, tecnología, salud, educación, manufactura, retail y hospitalidad.

A diferencia de los eventos tradicionales, se trata de un encuentro completamente curado e invite-only. Su objetivo es reunir a quienes tienen capacidad de movilizar capital, impulsar proyectos de escala y construir alianzas estratégicas para el desarrollo económico de la región.

Para Mendoza, la realización de este foro representa una oportunidad para mostrar sus capacidades productivas, tecnológicas y empresariales ante algunos de los principales tomadores de decisión del ecosistema financiero internacional, consolidando su posicionamiento como un destino atractivo para la inversión, la innovación y los negocios globales.

ProMendoza es la entidad público-privada encargada de impulsar la internacionalización de Mendoza mediante acciones de promoción comercial, generación de información estratégica y herramientas para facilitar la inserción de empresas mendocinas en mercados internacionales.

Colaborativo cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de ecosistemas de inversión sostenible en América Latina y el Caribe, mientras que Embarca se ha consolidado como uno de los principales impulsores del ecosistema emprendedor y tecnológico de la provincia.