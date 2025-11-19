Mendoza se viste de gala con Manifiesto An – The Art Of The Night

Manifiesto An – The Art Of The Night llega a Mendoza con una propuesta inédita que fusiona moda, arte, música y belleza en una experiencia sensorial integral. El evento, organizado por Booq Productora Creativa bajo la dirección de María Eugenia Paolantonio, junto a AN Cirugía Plástica del Dr. Néstor Arráes, invita a descubrir una noche donde la estética se transforma en expresión y emoción.
La imagen gráfica del evento fue desarrollada por Caliptra Creative House, estudio responsable de transmitir visualmente la esencia de esta edición: elegancia, arte y transformación que se desarrollará el 29 de noviembre a las 19:30 hs en La Cava del Hotel Huentala & Salones del Hotel Hualta de la ciudad de Mendoza.
Concepto creativo
En su tercera edición, Manifiesto An propone explorar la conexión entre cuerpo, mente y espíritu mediante intervenciones artísticas, moda de autor y música en vivo. Una cápsula experiencial donde la autenticidad y la belleza consciente se convierten en lenguaje, celebrando la evolución de la moda como símbolo de identidad y libertad.
Moda y estilo
La pasarela reunirá a destacados referentes del diseño argentino:
- Jorge Rey, auspiciado por Casa Saada
- Danelo, presentando su primera colección de alta costura
- FU, con una propuesta de autor
- Yagmour, junto a otras marcas invitadas
La producción de moda estará a cargo de Booq Fashion School, dirigida por María Eugenia Paolantonio.
Música y performance
La noche contará con un recorrido musical especialmente curado:
- Pablo Mestre
- Salvocauda
- Virginia Da Cunha, cantando en vivo durante el desfile
- AKA delicia & Sol Gonzalez, a cargo del cierre
La dirección artística y musical será liderada por el Dr. Néstor Arráes.
Invitados y acceso
Entre los invitados especiales se destacan Mario Guerci, Lorena Ceriscioli y Candela Sánchez.
- Dress code: elegante formal (colores sugeridos: rojo, negro o dorado).
- Entradas disponibles en Eventbrite, buscando “Manifiesto AN”, o a través de las redes oficiales de AN Cirugía Plástica, Booq Productora Creativa y Manifiesto Fashion Show.