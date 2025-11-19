Mendoza se viste de gala con Manifiesto An – The Art Of The Night

Manifiesto An – The Art Of The Night llega a Mendoza con una propuesta inédita que fusiona moda, arte, música y belleza en una experiencia sensorial integral. El evento, organizado por Booq Productora Creativa bajo la dirección de María Eugenia Paolantonio, junto a AN Cirugía Plástica del Dr. Néstor Arráes, invita a descubrir una noche donde la estética se transforma en expresión y emoción.

La imagen gráfica del evento fue desarrollada por Caliptra Creative House, estudio responsable de transmitir visualmente la esencia de esta edición: elegancia, arte y transformación que se desarrollará el 29 de noviembre a las 19:30 hs en La Cava del Hotel Huentala & Salones del Hotel Hualta de la ciudad de Mendoza.

Concepto creativo

En su tercera edición, Manifiesto An propone explorar la conexión entre cuerpo, mente y espíritu mediante intervenciones artísticas, moda de autor y música en vivo. Una cápsula experiencial donde la autenticidad y la belleza consciente se convierten en lenguaje, celebrando la evolución de la moda como símbolo de identidad y libertad.

Moda y estilo

La pasarela reunirá a destacados referentes del diseño argentino:

Jorge Rey, auspiciado por Casa Saada



Danelo, presentando su primera colección de alta costura



FU, con una propuesta de autor



Yagmour, junto a otras marcas invitadas



La producción de moda estará a cargo de Booq Fashion School, dirigida por María Eugenia Paolantonio.

Música y performance

La noche contará con un recorrido musical especialmente curado:

Pablo Mestre



Salvocauda



Virginia Da Cunha, cantando en vivo durante el desfile



AKA delicia & Sol Gonzalez, a cargo del cierre



La dirección artística y musical será liderada por el Dr. Néstor Arráes.

Invitados y acceso

Entre los invitados especiales se destacan Mario Guerci, Lorena Ceriscioli y Candela Sánchez.