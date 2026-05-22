REMAX refuerza su presencia federal con una nueva jornada de su Gira Regional en Mendoza

REMAX, la red de servicios complementarios al sector inmobiliario, realizó una nueva edición de su Gira Regional en Mendoza, donde analizó la actualidad de la región y las perspectivas del mercado inmobiliario local.

En el marco de una nueva edición de encuentros de negocios, REMAX visita plazas estratégicas para mantener una presencia activa en cada provincia donde opera. La iniciativa se extenderá por seis provincias argentinas y Montevideo, reflejando una forma de trabajo centrada en las personas y la construcción de valor en cada plaza, bajo su lema: «Personas reales. Valores reales».

En Mendoza, el encuentro reunió a más de 120 referentes y líderes de oficinas vinculados a la red en una jornada de networking. Estos espacios buscan promover el trabajo colaborativo y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo del sector inmobiliario.

«Las visitas que realizamos nos mantienen cerca de nuestros líderes y aprovechamos cada encuentro para mostrar las nuevas herramientas con las que contamos en la red, con el objetivo de seguir elevando el estándar de profesionalismo y brindar un servicio cada vez más personalizado. También son espacios clave para escuchar de primera mano lo que está pasando en cada plaza, compartir experiencias y acompañar el desarrollo de los equipos locales», comentó Sebastián Sosa, presidente y co-fundador de REMAX Argentina y Uruguay.

El mercado inmobiliario de Mendoza durante el primer trimestre de este año mantuvo la tendencia positiva iniciada en 2025. Las propiedades más demandadas son casas, seguidas por lotes y luego departamentos principalmente en las zonas de Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

En este contexto, cabe destacar que el mercado atraviesa una brecha de -5,09% a finales de 2025 a -7,3% en lo que va de 2026 entre el precio publicado y el de cierre. El ticket promedio se ubica en USD 81.000 y un crédito hipotecario que se espera que crezca y cada vez más familias puedan acceder a la vivienda propia.

Estos encuentros generan instancias de cercanía, escucha y construcción conjunta con la red de profesionales. Con más de 220 oficinas en todo el país, la empresa apuesta al desarrollo federal y al fortalecimiento de un modelo basado en la colaboración, la profesionalización y el crecimiento sostenido.

Acerca de REMAX Argentina

La marca está presente en Argentina desde 2005. Fue traída por Dotti Peñate y Sebastián Sosa, dos emprendedores que reconocieron las posibilidades de crecimiento del modelo y encontraron similitudes entre los valores de la marca y las características del capital humano del país. El trabajo en equipo, el compromiso y la iniciativa propia son los pilares de esta organización que ya cuenta con más de 220 oficinas en todo el país que brindan servicios inmobiliarios en el territorio nacional y en vínculo con otras oficinas del mundo. Desde 2012 Dotti y Sebastián, también asumieron el compromiso de guiar el proceso de crecimiento de REMAX Uruguay.

En el 2018 REMAX se alió con Lendar, la primera plataforma colaborativa de préstamos hipotecarios entre personas de Argentina y, desde el 2020, REMAX se convirtió en la primera red inmobiliaria federal en lanzar la firma electrónica para gestionar documentos electrónicos a distancia con pleno valor jurídico.

En 2020 REMAX realizó una alianza estratégica con Garantor para brindarle a todos los clientes, inquilinos y propietarios, una garantía de fianza, segura y fácil de obtener. Esta herramienta 100% digital, fue diseñada como beneficio exclusivo de los clientes las oficinas REMAX, y se adaptada a las necesidades del mercado actual y dinámico.