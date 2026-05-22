“Economía, Liderazgo y Futuro del Trabajo”: AEM presenta su Foro Anual 2026

El encuentro más relevante del sector empresarial mendocino se llevará a cabo el viernes 7 de agosto en el Hotel Hilton, con la participación de Claudio Zuchovicki, Sebastián Campanario y Bernardo Bárcena.

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza anuncia la realización de su Foro Anual 2026. Bajo la premisa de analizar los desafíos actuales y proyectar el futuro de las organizaciones, la jornada reunirá a los principales Empresarios, Directivos y Funcionarios de la provincia, el próximo viernes 7 de agosto en el Hotel Hilton Mendoza.

Este año, la propuesta se sumerge en la convergencia de tres ejes críticos para la coyuntura actual. Al respecto, el presidente de AEM, Jorge Mosso, destacó: «Apostamos por un Foro que integre específicamente la economía, la IA y el liderazgo, porque creemos que este enfoque define hoy las decisiones que transforman mercados y modelos de negocio”.

El objetivo, agregó, es posicionar a Mendoza y a sus empresas frente a las tendencias que más impactan en la competitividad regional y global.

Un panel de primer nivel para acortar la brecha del conocimiento

Claudio Zuchovicki (Economía): Lic. en Administración de Empresas con especialización en mercados de capitales en Chicago y San Diego. Actualmente es presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Director Académico de Finanzas en la UADE. Reconocido analista en medios como La Nación, TN y Neura Media.

Sebastián Campanario (Inteligencia Artificial): Economista y periodista. Es el principal divulgador de innovación y economía no convencional en el diario La Nación y consultor del BID. Aportará su visión sobre el impacto de la IA en la productividad y el bienestar.

Bernardo Bárcena (Liderazgo): Licenciado en Administración y Magister. Referente internacional con más de 5.000 conferencias dictadas en los cinco continentes. Autor de tres libros sobre negociación y liderazgo.

Para Mosso, la presencia de estos profesionales representa un valor estratégico inmediato. En palabras del ejecutivo, el gran diferencial de esta edición radica en «el acceso a conocimiento de vanguardia, donde disertantes de primer nivel compartirán evidencia, tendencias y experiencias prácticas que permiten acortar la curva de aprendizaje y evitar errores costosos al implementar herramientas en contextos empresariales difíciles«.

Asimismo, el presidente de AEM agregó que «los asistentes al Foro recibirán marcos integradores que conectan estrategia empresarial, impacto macroeconómico y liderazgo organizacional, así como insights estratégicos y herramientas prácticas y metodológicas”.

Objetivos, alianzas y networking de alto nivel

Más allá de las ponencias, el Foro Anual 2026 se consolida como un espacio de articulación clave para el desarrollo provincial. «Queremos facilitar alianzas público-privadas y redes empresariales«, detalló Jorge Mosso respecto de las expectativas institucionales.

Desde la Asociación, esperan que este nuevo encuentro entregue ideas que se puedan traducir en casos de éxito replicables y una hoja de ruta para que las empresas locales incorporen IA con responsabilidad y visión económica. “Buscamos generar un networking de alto nivel y compromisos concretos entre los participantes, para impulsar proyectos y políticas de apoyo a las empresas«, finalizó Mosso.

En detalle: Foro Anual AEM 2026