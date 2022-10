Llega Social Media Day Mendoza, el evento de tendencias digitales y redes sociales

El viernes 14 de octubre se realizará una nueva edición del Social Media Day en el Sheraton Mendoza Hotel.

Social Media Day Mendoza, evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales regresa a Mendoza, en esta edición la jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional con destacados disertantes, entre los ejes temáticos, se destacan: redes sociales, transformación digital, marketing de contenidos, comunicación, innovación y videos cortos.

Representantes de Google, Meta, Comscore, NaranjaX, Infobae , entre otros, brindarán herramientas y buenas prácticas , habrá un panel de tendencias en medios e innovación. Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: Martín Enriquez, Client Partner en la vertical de CPG para Chile; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Julieta López, Head of Marketing en Naranja X; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Rosaura Zuvic Head of Sales Chile at Comscore; Maurice Jalfon, Head of Social Media Infobae; Facundo Olmedo, Agency Account Manager Google; Ennio Castillo, Partners and Integrations Manager en Doppler; Gerardo Biondolillo, Director Comisión Cuyo CACE; Leo Rearte de Los Andes, Orlando Tirapu de Ciudadano.News; Orlando Tirapu Editor Periodístico – Ciudadano.news; Pablo Terk – Secretario de Comunicación y Planificación Estratégica de la Ciudad de Mendoza; Leo Rearte – Licenciado en comunicación social, Profesor y Magister en innovación periodística.

Las entradas anticipadas, a valores promocionales, las podrán conseguir en: https://smday.com.ar/mendoza/

Becas:

50 % OFF para estudiantes universitarios que deberán solicitar a su Universidad o a contacto@smday.com.ar

30 % OFF para socios CACE.

Las cámaras o asociaciones que quieran obtener su bonificación en entradas deberán enviar solicitud a adriana@smday.com.ar.

Además podrán conseguir combos de cursos online junto a su entrada Presencial.

El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking a nivel nacional, de la mano de Diego Piscitelli y Adriana Bustamante impulsores de la marca en Argentina desde 2010.

Próximas ediciones:

Social Media Day Rosario el 28 de Octubre y en Mar del Plata el 10 de noviembre.

“Las ciudades que quieran sumarse para recibir la versión local del Social Media Day en formato presencial pueden escribir a contacto@smday.com.ar”, expresó Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y del Social Media Day.