ARCFOX llega a Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo

La marca de lujo 100% eléctrica de BAIC desembarca en la región con una propuesta que combina diseño internacional, tecnología de vanguardia y una nueva visión de la movilidad.

Grupo Lorenzo anuncia la llegada oficial de ARCFOX a la región de Cuyo, incorporando a su portfolio la marca de lujo 100% eléctrica del Grupo BAIC, uno de los conglomerados automotrices más importantes de China y referente global en innovación y movilidad sustentable.

Esta marca, creada en 2017 bajo el ala del Grupo BAIC, nació con la misión de desarrollar vehículos eléctricos de categoría de lujo, priorizando la innovación, la conectividad avanzada y la eficiencia energética. Actualmente, ARCFOX cuenta con presencia consolidada en mercados estratégicos como China, Europa y Japón, posicionándose como una de las propuestas más innovadoras dentro del universo de la movilidad eléctrica internacional.

En Argentina, el desembarco de ARCFOX acompaña además el crecimiento sostenido de BAIC en el mercado local. BAIC cerró 2025 como la automotriz de origen chino con mayor volumen de ventas en el país, y el objetivo del grupo importador es continuar ampliando su propuesta hacia un segmento superior, incorporando productos donde el diseño, la autonomía y la tecnología eléctrica ocupan un rol central.

Con una propuesta centrada en el diseño, la tecnología y la experiencia de lujo, ARCFOX representa una nueva generación de vehículos eléctricos pensados para quienes buscan una movilidad más inteligente, sofisticada y sustentable.

Uno de los grandes diferenciales de ARCFOX es su identidad de diseño, desarrollada junto a Walter de Silva, uno de los diseñadores automotrices más influyentes del mundo y responsable de algunos de los modelos más icónicos de marcas como Audi, Lamborghini, Alfa Romeo, Volkswagen y SEAT. Su participación aporta una mirada de diseño internacional vinculada al lujo, la sofisticación y la pureza estética, elementos que atraviesan toda la identidad visual y conceptual de ARCFOX.

La marca desembarca en Cuyo con una gama de cuatro vehículos 100% eléctricos que combinan autonomía extendida, conectividad inteligente, performance y diseño contemporáneo:

ARCFOX T1 : un SUV urbano de espíritu moderno, pensado para una movilidad ágil, tecnológica y versátil.

: un SUV urbano de espíritu moderno, pensado para una movilidad ágil, tecnológica y versátil. ARCFOX S5 : un sedán sportback orientado al confort, el diseño aerodinámico y la experiencia tecnológica.

: un sedán sportback orientado al confort, el diseño aerodinámico y la experiencia tecnológica. ARCFOX T5 : un SUV eléctrico de alta autonomía, con soluciones avanzadas de asistencia a la conducción y carga rápida.

: un SUV eléctrico de alta autonomía, con soluciones avanzadas de asistencia a la conducción y carga rápida. ARCFOX Kaola S: una innovadora propuesta eléctrica con puertas corredizas y una experiencia interior diseñada para el confort y la vida urbana.

La llegada de ARCFOX marca además un nuevo paso en la expansión de la movilidad eléctrica de lujo en Cuyo, acercando al mercado local vehículos que ya se destacan a nivel internacional por su tecnología, conectividad y diseño.

En Cuyo, los modelos de ARCFOX podrán encontrarse dentro de los nuevos espacios exclusivos “ARCFOX Corner”, ubicados en los concesionarios oficiales BAIC de Grupo Lorenzo en cada plaza de la región. En Mendoza en Avenida San Martín Sur 67, Godoy Cruz. Estos sectores fueron concebidos para ofrecer una experiencia diferencial, alineada con el universo sofisticado, tecnológico y de vanguardia de la marca.

Con esta incorporación, Grupo Lorenzo continúa consolidando su liderazgo regional y su apuesta por las nuevas formas de movilidad, sumando a su ecosistema automotriz una marca global que representa el futuro de la industria.

Sobre Grupo Lorenz

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.