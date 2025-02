Grupo ECIPSA llega a Orlando, su nuevo destino para desarrollar proyectos paradisíacos con Crystal Lagoons

La desarrollista residencial más grande de Argentina continúa profundizando su presencia internacional y celebró un nuevo acuerdo de exclusividad para desarrollar emprendimientos con el amenity n°1 del mundo en Orlando, Florida.

A pocos meses de haber lanzado Vértice su segundo proyecto en Florida, Grupo ECIPSA anunció la firma de un nuevo Master Agreement con Crystal Lagoonspara llevar la tecnología de lagunas sustentables a Orlando.

La firma de este acuerdo de exclusividad, le otorga la licencia de la tecnología para desarrollar proyectos privados de Real Estate, proyectos Public Access Lagoons® e híbridos dentro del territorio de Orlando. La tecnología desarrollada por Crystal Lagoonspermite construir y mantener lagunas cristalinas de tamaños ilimitados, con un bajo consumo de agua, utilizando una cantidad mínima de aditivos y energía.

“En 2022 comenzamos nuestro plan de expansión internacional. En este tiempo hemos desembarcado en cinco nuevos países, en los que estamos desarrollando emprendimientos bajo distintas marcas comerciales para diversos targets. Estos acuerdos que celebramos con Crystal Lagoons le aportarán a nuestros proyectos una propuesta de valor única y diferencial”afirmó Jaime Garbarsky, presidente de Grupo ECIPSA.

“Los desarrollos de Crystal Lagoons en Estados Unidos son un éxito patente tanto en el ámbito de real estate, desarrollos PAL® e híbridos y estamos seguros que estos complejos con Grupo ECIPSA no serán la excepción. La innovación disruptiva de esta tecnología, que permite llevar vida de playa de manera sustentable a cualquier lugar del mundo, es lo que genera que estos complejos con lagunas cristalinas se transformen en un suceso”, explica Iván Manzur, Vice President of Sales de Crystal Lagoons US Corp.

Desde la compra de tierras en Palm Bay para desarrollar un importante proyecto de usos mixtos de más de 100 habitaciones de hotel y casi 300 departamentos en una ubicación estratégica de Florida donde se asientan las empresas de defensa y aeroespaciales más importantes del mundo, Grupo ECIPSA ha llevado adelante diferentes alianzas para profundizar su expansión en la región.

La compañía presidida por Jaime Garbarsky cerró el 2024 con el lanzamiento de Vértice, el proyecto multifamily que co-desarrolla junto a la empresa liderada por Diego Lowenstein, Lionstone, una de las desarrollistas más prestigiosas de Florida y Prozynergies, especialistas en inversiones en Estados Unidos.

De la mano de Crystal Lagoons ha firmado diferentes Master Agreements y proyectos para operar con exclusividad en Israel, Brasil, Paraguay y ahora en Orlando. La compañía argentina, recientemente adquirió tierras en Israel para desarrollar la primera laguna en el país de medio oriente y avanza en alianza con un importante banco brasilero para llevar la tecnología a una urbanización residencial High end en desarrollo en el estado de San Pablo.

Además de sus operaciones en el exterior, Grupo ECIPSA continúa sus proyectos en Argentina, consolidando su presencia en 9 provincias e invirtiendo en proyectos en el país, bajo las marcas Natania y MilAires. En Buenos Aires se encuentra próximo a presentar el master plan para su proyecto en el ex predio de Nobleza Piccardo en San Martín, terreno del que adquirió la participación de IRSA en 2023 y donde se desarrollará un importante proyecto de usos mixtos de más de 600.000m2 construibles con más de 6.800 unidades residenciales y comerciales.

Acerca de GRUPO ECIPSA

GRUPO ECIPSA, es un holding empresario de Real Estate con presencia en 6 países. En sus más de 45 años de trayectoria, lleva desarrollados más de 100 emprendimientos en 15 ciudades, urbanizado más de 2.000 hectáreas y construido y entregadas más de 14.000 unidades entre lotes, casas y departamentos bajo distintas marcas comerciales entre las que se destacan Natania, MilAires, ¡WoOoW! y CasaVeIsrael.

La empresa posee una gran experiencia en el mercado de capitales y ofrece a sus clientes su sistema de financiación único en el mercado. Actualmente tiene proyectos en Argentina, Estados Unidos, Israel, Paraguay y Panamá y se encuentra en proyectos de expansión internacional en Brasil, entre otros países

Acerca de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons es una multinacional basada en EE.UU. que desarrolló una tecnología que permite construir y mantener lagunas cristalinas de tamaños ilimitados a muy bajos costos en cualquier lu-gar.

Con más de 2.900 patentes en 180 países, es una tecnología sostenible que utiliza hasta 100 veces menos químicos y solo el 2 % de la energía requerida por las piscinas convencionales. Bureau Veritas verificó el consumo de agua eficiente de la tecnología, concluyendo que una laguna de 1 Ha/2.5 ac utiliza 33 veces menos agua que un campo de golf y 40 % menos de agua que un parque del mismo tamaño. Las lagunas de Crystal Lagoons® pueden utilizar agua de mar, fresca y salobre, que es abun-dante y no tiene otro uso.