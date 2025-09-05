Grupo Ecipsa entregará un emprendimiento por mes hasta fin de año

Grupo ECIPSA anunció su ambicioso plan de entregas para lo que resta del año, con el que consolidará su presencia en Argentina y su expansión internacional. La empresa informó que, antes de finalizar el 2025, entregará un proyecto por mes bajo su marca Natania en Salta, Tucumán y en Asunción (Paraguay).

La compañía también continuará con su plan de inversión en tierras, obras de infraestructura y la entrega de casas y lotes en emprendimientos ya consolidados en Mendoza y San Juan.

Proyectos destacados y expansión internacional

Desde su llegada a Paraguay en 2022, Grupo ECIPSA ha profundizado su plan de expansión internacional, estableciendo operaciones en Israel, Brasil, Estados Unidos y Panamá. En Argentina, sus emprendimientos Natania tienen presencia en ocho provincias, mientras que, en CABA, avanza con la construcción de MilAires, un proyecto de más de 870 unidades en el barrio de Devoto. En el mes de abril de este año, la empresa entregó la primera etapa de MilAires, que consta de 217 unidades, y se espera que la segunda sea entregada durante el primer semestre de 2026.

Próximas entregas antes de 2026

En el mes de octubre, en la provincia de Salta Natania 75 será entregado a sus propietarios. Con este edificio de 65 departamentos, locales comerciales y cocheras, la marca consolidará el «distrito Natania» en la ciudad de Salta, donde ya se construyeron otros cuatro edificios y resta uno por desarrollar.

Tucumán, tendrá su turno en noviembre con la inauguración de Natania 76. Con este nuevo edificio la empresa superará los 6 emprendimientos en altura entregados en la provincia.

Antes de finalizar el año, Grupo ECIPSA coronará el 2025 con la entrega de Natania 85, su primer proyecto en Paraguay. Mientras, avanza con su nuevo emprendimiento Natania 86 que contará con más de 300 departamentos y trabaja en el lanzamiento de un loteo en Luque para el desarrollo de casas.

Con más de 14.000 unidades entregadas y 22 obras en ejecución en distintas ciudades, Grupo ECIPSA continúa creciendo como una opción confiable para quienes buscan acceder a la vivienda propia, gracias a su sistema de financiación y sus soluciones a medida.

Acerca de Grupo ECIPSA

Grupo ECIPSA, es un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate. La compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria, y está presente en 9 provincias de Argentina, como así también en Paraguay, Panamá, Brasil, Israel y Estados Unidos.

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva adelante, cuenta con más de 100 emprendimientos consolidados, más de 14.000 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas.