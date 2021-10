Entrevista a Natalia Jiménez, Head of Expansión Sudamérica de Deel

Cuando una compañía piensa en la necesidad de una plataforma de pago a trabajadores remotos, que sea eficiente, con trayectoria y que solucione temas de contratación y automatización en la gestión de equipos, es importante conocer a quienes conocen este mundo a la perfección; por ello, contactamos con Deel, para tener las respuestas más acertadas.

● Entrevistada: Natalia Jiménez

● Cargo: Head of Expansión Sudamérica

● Nombre de la compañía: Deel

● Nacionalidad de la compañía: norteamericana – San Francisco California

En relación Deel:

¿Cuál es el modelo de negocio de Deel?

Deel es la primera plataforma de pagos, gestión y contratación para trabajadores remotos, que integra todo en un solo sistema. Esta plataforma contribuye a que empresas de todos los tamaños (desde públicas hasta privadas) contraten a cualquier persona en cualquier parte, e incluso a trabajadores independientes o empleados a tiempo completo. Deel puede realizar nóminas en más de 120 divisas y se ha asociado con más de 200 expertos en derecho laboral y contable para crear y ofrecer una biblioteca de contratos localizados, y así incorporar legalmente a internacionales en tan solo un click, fácil y rápido.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nuestro objetivo principal es ser los mejores aliados para empleadores y contratistas, todos quienes hoy padecen por no saber cómo contratar o gestionar sus internacionales; nosotros aliviamos ese malestar con una solución ágil, sin fronteras y con un respaldo fundamentado en nuestro equipo de expertos.

Deel ofrece sus soluciones a clientes en más de 150 países, sin importar el tamaño o la industria, queremos que nuestras empresas puedan crecer y expandirse sin limitaciones geográficas, legales, contractuales, de monedas, pagos, entre otros retos, así mismo, que nuestros trabajadores puedan acceder al empleo de sus sueños, sin importar las barreras geográficas.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene Deel como empresa que permite contratar, pagar y automatizar la gestión de equipos?

Deel es una compañía en hipercrecimiento y muy sólida. A pesar de ser una empresa “relativamente” joven, pues nace en 2018, ha logrado un impacto relevante en toda la región. Hoy Deel cuenta hoy con una valoración de más de 5.500 millones de dólares, y registró en menos de un año un crecimiento exponencial de +2.500% en cantidad de personas contratadas en LATAM por empresas en el exterior y +1.100% en nuevos ingresos en la región, haciéndola la plataforma líder para contratación, gestión y pagos de equipos remotos en todo el mundo.

¿Son una compañía que brinda servicios a personas de qué generación especialmente?

Deel no tienen en cuenta edad, género, etnia, raza, entre otros, para nosotros nuestros clientes son personas y empresas con una necesidad, que estamos en capacidad de contribuir para resolver y ayudarlos a crecer, de manera que quien quiera animarse a trabajar para cualquier empresa en el mundo, bienvenido!

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

LATAM está pasando por un momento único en el que sabemos que podemos potenciar crecimiento, escalabilidad y practicidad para que la región pueda conquistar mercados internacionales fácilmente, por eso nuestro valor agregado más importante es el brindarles, sin importar su tamaño o industria, a nuestros empresarios, emprendedores y consultores, una plataforma sencilla, fácil de usar, amigable, con un sistema automatizado para contratación global, con pagos y métodos de retiro que incluyen: criptomonedas, ahorros en dólares, en general, hacemos la vida de nuestros clientes mucho más fácil.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía?

Somos un equipo de + 300 personas, distribuidas en más de 50 países de todos los continentes, sin una oficina oficial, pues debido a la pandemia el trabajo se volvió 100% remoto.

¿Realizan acciones de RSE? ¿Cuáles?

Uno de nuestros objetivos más importantes en Deel es apoyar a que personas que previamente no tenían acceso a trabajo y menos a empresas en otros países, que ahora puedan ser contratadas desde donde vivan y acceder así a mejores oportunidades. Adicionalmente, le damos opciones a empresas que antes tenían pocas oportunidades de expandirse por los costos asociados, a hacerlo y esto genera oportunidades enormes para cada país. Teniendo en cuenta todo esto, considero que Deel de principio a fin brinda oportunidades en cualquier lugar del mundo para todos, donde antes no las había.

Adicionalmente a esto, nuestro plan de RSE, es más bien un conjunto de estrategias que desarrollamos de manera transversal en las distintas áreas de la compañía, pues al ser todos muy jóvenes, somos muy conscientes de la necesidad de contribuir como empresa a lograr un equilibrio en el impacto de nuestras acciones en la sociedad y en el medio ambiente. De forma que tenemos muy en cuenta estos aspectos en nuestros planes de trabajo y acciones conjuntas con los stakeholders. De hecho tenemos una campaña que se llama Digital Destinations.

Digital Destinations es un conjunto de obras de arte únicas de cada país en el que estamos presentes, al comprar cada imagen como un NFT (Tokens no fungibles, en castellano), nuestros donantes contribuyen con Code.org, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ampliar el acceso a computer science y a aumentar la participación de mujeres y estudiantes de grupos minoritarios y vulnerables.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de empresas?

Soy una fiel creyente de que las mujeres son una fuerza transformadora con una gran capacidad de trabajo, empuje y berraquera. De hecho, en Deel uno de nuestros founder es una mujer, Shuo Wang.

Teniendo en cuenta las políticas al respecto, considero que aún nos queda camino por recorrer, pero necesario y fundamental trabajar en que las mujeres, crean más en sus capacidades, empoderar y promover espacios de participación para ellas, para así disminuir esa desigualdad, especialmente en las empresas de tecnología.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

Nuestra principal ventaja competitiva es que nos importan genuinamente las empresas y las personas, queremos que tengan éxito, que trabajemos juntos cada día, para crecer; desarrollar sus modelos de negocio y hacerlo amigable para ellos. Es por esto que hoy somos líderes, no solo por tener una interfaz que solucione cientos de problemas para nuestros clientes, sino porque vemos el futuro para ellos, estamos pensando en lo que viene, sus retos posteriores y estamos listos cuando los encuentran, para atenderlos. Genuine care para mi es el eje fundamental, con una EXCELENTE ejecución que puede al final hablar por sí misma.

Además, para Deel es muy importante escuchar a nuestros clientes, de esta forma, mejoraremos también el producto para tener soluciones más robustas en todos los aspectos y 100% más alineados con las necesidades de nuestros clientes y trabajadores remotos.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

Somos una licencia de software por lo que recibimos ingresos cuando nuestros clientes pagan mensualidades por tener a su equipo contratado legalmente y automatizado con nosotros.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta día a día en su negocio?

El trabajo remoto está acelerando y reinventando la sociedad, con ello los gobiernos están cambiando y modificando las visas y demás regulaciones, entonces estamos atentos con nuestro equipo de +200 partners legales y tributarios para tomar en cuenta todas las modificaciones que tengan lugar rápidamente, y estar al día con la ley global.

Datos sobre inversiones en los últimos años:

El 18 de octubre Deel anuncia que recaudó 425 millones de dólares en fondos de Serie D, elevando la cantidad total levantada por la empresa a 631 millones de dólares, con esta valoración de 5,500 millones de dólares, Deel consolida su presencia en Sudamérica como la compañía global mejor valorada en el ámbito de la contratación, pagos y compliance de equipos de trabajo remotos.

Línea de tiempo de inversión:

Deel hizo parte de Y Combinator en 2019 y cuenta con grandes nombres como Nat Friedman, Ryan Petersen, John Zimmer, William Hockey y Alexis Ohanian, como inversores.

Fundación: 2018

Ronda de semillas:

3,900,000 M USD

Inversor: La Famiglia VC

2 de abril de 2019

Ronda de Serie A:

14,000,000 M USD

Inversor: Andreessen Horowitz

Mayo de 2019

Ronda Serie B:

30,100,035 M USD

Inversor: Spark Capital

Septiembre de 2020

Ronda Serie C:

156,000,000 M USD

Inversor: YC Continuity

Abril de 2021

Ronda Serie D:

425,000,000 M USD

Inversor: Coatue

Octubre de 2021

En relación a Natalia Jiménez

Natalia es líder colombiana, remote advocate y conferencista, graduada de un MBA en la Escuela de Negocios Inalde, especialista en Marketing Management, partner en www.datagran.io. Con +12 años de experiencia profesional en crecimiento de negocios digitales, comercialización B2B, SaaS, customer success & transformación digital para clientes empresariales y startups tecnológicas.

Natalia busca impulsar a Sudamérica como la fuerza laboral que será contratada globalmente por su factor humano de alto talante. Actualmente es la Head of Expansion en Sudamérica para Deel, una empresa tecnológica enfocada en la contratación y pago de nómina internacional, ayudando a las empresas a contratar a cualquier persona en cualquier lugar.

¿Cuál es el principal atributo que lo/la destaca personalmente en la gestión directiva?

Me considero una mujer con una gran vocación de servicio, me gusta ayudar a los demás siempre y con todo lo que hago. Considero que la principal característica con la que más me destaco en la gestión directiva es: el desprenderme del resultado, estamos acá con una misión mucho más grande, y eso debe ser un motivador más allá del resultado a corto plazo. Para mi tienen mucho valor los procesos y el acompañamiento, para que quienes me rodean alcancen su máximo potencial humano.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Soy una persona muy ejecutiva en este aspecto, confío mucho en mi equipo de trabajo, les doy la libertad de proponer y de expresarse, teniendo en cuenta nuestros principios corporativos como guía para cada uno. Me gusta hacer reuniones de seguimiento cortas pero concisas, trazamos metas conjuntas, deadlines y cronogramas de trabajo, de esta forma y con canales de comunicación, logramos superar nuestros objetivos.

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RR.SS?

Afortunadamente tenemos una comunidad satisfecha, que nos recomienda y refiere porque disfrutan el excelente servicio y producto que ofrecemos, muchas veces por redes sociales. Ahora, si llegara el caso a futuro, lo primero es siempre responder que queremos entender para ayudar, y genuinamente intentar solucionar su problema. Nos tomamos muy en serio los comentarios de nuestros usuarios y es fundamental para nosotros que tengan una excelente experiencia por lo que siempre buscamos la mejor solución para ellos.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Pasamos muchas horas trabajando, el equipo se vuelve parte de nuestra vida, y es importante disfrutar trabajar mientras se aprende. Por esto, suelo ser cercana al equipo, intentó entender y apoyar lo que pasa en sus vidas más allá de trabajar, disfrutar el día a día, ser honestos y ayudar a que cada uno desarrolle al máximo su potencial.

Al final nuestro rol como directivos está en enseñar lo que hemos aprendido y guiar para que ellos crezcan más (entre otras cosas), por lo que esa responsabilidad se debe tomar con madurez.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

Que aprendan a soñar muy grande, y cuiden sus expectativas. Con estas dos cosas llegarán donde quieran hacerlo (y espero en mi ejemplo puedan ver que es posible), y disfrutarán el camino, porque no es llegar a un punto sino gozarse el durante lo que más tiene valor.

¿Quién es Alex Bouaziz – CEO y Co-Fundador de DEEL?

Alex Bouaziz nacido en Francia hace 28 años y de familia Israelí, es el co-fundador de Deel, startup unicornio y Ycombinator 2019 que le permite a cualquier empresa la automatización en segundos de procesos de contratación y pagos para equipos remotos en todo el mundo.

Antes de ser uno de los empresarios Forbes Under 30 en el 2020, Alex cursó la maestría en Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT y fue cofundador de Lifeslice y Sarona Ventures donde sigue siendo socio fundador. Como emprendedor Alex identificó los obstáculos que implicaba contratar talento en otros países y así nace Deel.

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS