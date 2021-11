Entrevista a Leandro Cazorla, CEO de Adecco Argentina & Uruguay

La importancia de la búsqueda de capital humano para un puesto laboral es cada día más importante, las empresas buscan cualidades y capacidades específicas que no son sencillas de encontrar, por ello, reclutar personal es una tarea tan compleja.

Para conocer más sobre esta ardua tarea, charlamos con Leonardo Cazorla CEO de Adecco, la organización de Recursos Humanos número uno del mundo.

● Entrevistado: Leandro Cazorla

● Cargo: CEO de Adecco Argentina & Uruguay

● Nombre de la compañía: Adecco

● Nacionalidad de la compañía: Suiza

En relación a Adecco

¿Cuál es el modelo de negocios de Adecco?

Adecco es la empresa líder mundial en soluciones para la fuerza laboral. Por lo que más nos conocen generalmente es por reclutar y gestionar trabajadores con esquemas flexibles que ponen el foco en la adaptación a las diferentes actividades. En este marco nos podemos encargar desde el onboarding hasta la formación, liquidación de nómina y administración posterior. Sin embargo nuestras soluciones son integrales por ende van más allá del reclutamiento y gestión de personal temporal. Las contrataciones para posiciones efectivas, el headhunting, la realización de evaluaciones a medida, el outsourcing, los proyectos que involucran profesionales IT y la capacitación y consultoría son una pieza clave de nuestra oferta de servicios y han ido ganando muchísimo terreno en los últimos años. Básicamente buscamos ser un socio estratégico para nuestros clientes brindándoles las soluciones de recursos humanos que mejor se adapten a sus necesidades de negocio.

¿Cuáles son sus objetivos?

En nuestro día a día estamos liderando el camino para permitir que las organizaciones se adapten a un mundo laboral cambiante y garantizar la empleabilidad futura de las personas. Nuestras soluciones innovadoras significan que siempre tenemos una respuesta para nuestros clientes, sean cuales fueren sus desafíos. Nuestra estrategia está alineada con las tendencias clave que configuran el mundo del trabajo. Básicamente nuestros objetivos están relacionados con facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo trabajando para ello con modalidades que combinen la flexibilidad que se requiere con la protección y seguridad de los trabajadores entendiendo que pueden y deben ser compatibles.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene Adecco como empresa de consultoría en Recursos Humanos?

La actividad que desarrollamos tiene inherentemente un impacto positivo. Nuestro trabajo es generar trabajo y que el mismo sea seguro y de calidad. Como parte de nuestra actividad y también a partir de nuestras iniciativas de Sustentabilidad nos enfocamos en desarrollar la empleabilidad de los distintos grupos etarios, favorecer la inclusión de sectores vulnerables en el mundo del trabajo y cumplir estrictamente con la protección social de los trabajadores. Si tomamos datos de WEC (World Employment Confederation, la asociación global que nuclea a las asociaciones nacionales de agencias de empleo) el 35% de los trabajadores que son contratados por una agencia como Adecco por primera vez vienen de estar desempleados -al menos formalmente- o inactivos. Las empresas de consultoría entonces somos la puerta de entrada al primer trabajo, el retorno a la actividad o la primera experiencia de trabajo registrado de millones de trabajadores alrededor del mundo.

¿Son una compañía que brinda servicios a personas de qué generación especialmente?

El propósito de Adecco es brindarle la posibilidad de conseguir un empleo a cualquier persona mayor de 18 años que esté capacitada y con la voluntad de hacerlo. Trabajamos muchísimo con jóvenes por una cuestión natural de que es más fácil para ellos encontrar su primera experiencia laboral a través de una consultora que pueda “mediar” entre las partes y los acerque a los empleadores. Sin embargo, tenemos un foco puesto también en facilitar la búsqueda de trabajo para adultos mayores de 45 años a quienes se les hace complejo también integrarse al mercado a pesar de contar con experiencia y muchísimo potencial. La intermediación presenta oportunidades relevantes entonces para esta otra generación y es por ello que hemos impulsado diversos programas e iniciativas para concientizar sobre la problemática.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

Nuestra cultura consiste en poner al cliente en el centro de la escena. Pensamos desde los clientes y no a la inversa. Se pueden tener fantásticas ideas o servicios que no sean lo que los clientes necesitan y por ende no logren ser exitosos. Desde Adecco buscamos ofrecer el talento correcto en el momento justo por lo que entender el potencial y las capacidades individuales de nuestros clientes es crucial. La especialización y la adaptación son entonces los valores más importantes. Nos especializamos por sectores y perfiles y también en cada una de las fases del proceso de selección, contamos con herramientas tecnológicas innovadoras que nos permiten encontrar una solución rápida y efectiva para la necesidad de cada cliente. Escuchamos y luego proponemos en consecuencia.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía?

Actualmente somos más de 300 colegas y unos 7 mil trabajadores brindando servicio en nuestros clientes.

¿Realizan acciones de RSE? ¿Cuáles?

Todos los años, desde Adecco presentamos el reporte anual de sustentabilidad con las acciones más relevantes realizadas durante el año, en búsqueda de una gestión sustentable. Entre ellas resalta el programa #TalentoSinEtiquetas, una campaña de concientización que busca resaltar el valor de diferentes grupos laboralmente relegados, mostrando sus capacidades y talentos que los hacen igualmente aptos para trabajar. Como parte de estas campañas tuvieron lugar la inclusión laboral travesti-trans, el empleo para mayores de 45 años y la concientización sobre la brecha de género aún existente en las empresas y directorios.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de su empresa?

Desde Adecco creemos que además de concientizar debemos predicar con el ejemplo, por lo que varias de nuestras gerentes, directoras y voceras son mujeres. La carrera hacia puestos directivos es igual para todos los géneros. A la hora de elegir nuevos puestos directivos se tienen en cuenta principalmente los valores de la persona, sus capacidades y su proactividad con el trabajo. Contar con mujeres en puestos de responsabilidad nos permite también que nuestras trabajadoras más jóvenes cuenten con referentes y sepan que están en una compañía donde pueden hacer carrera a la par de sus colegas masculinos.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

Adecco es una de las unidades de negocio de The Adecco Group que trabaja en conjunto en las áreas de soluciones de fuerza laboral, soluciones de talento y soluciones tecnológicas. No es algo menor contar con el respaldo de una empresa exclusivamente centrada en las personas con presencia global y un ecosistema de marcas bien posicionadas. La ventaja es que podemos garantizar que trabajamos conforme a nuestros principios globales brindando a nuestros clientes seguridad jurídica y financiera como parte de la oferta comercial. Vender un servicio y más aún uno que implica gestionar personas conlleva una enorme responsabilidad que asumimos con seriedad todos los días.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

Las compañías que creen en nosotros y en la posibilidad de resolver todas sus necesidades en materia de RRHH. Por ejemplo, viendo la importancia del sector de IT lanzamos en 2020 una división que se enfoca directamente en ese segmento tan pujante e importante en el momento actual que atravesamos. Otro claro ejemplo es la reciente creación de una división vitivinícola para trabajar en una industria tan importante para el país y especialmente para algunas provincias como Mendoza, San Juan y Salta, entre otras.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta día a día en su negocio?

Los riesgos tienen que ver a veces con la volatilidad del mercado o bien con lo que pasó, sobre todo al comienzo de la pandemia. Pero los riesgos nos ponen a prueba y atravesarlos nos fortalece, son parte de cualquier negocio. Cuando enfrentamos el mayor momento de incertidumbre hicimos lo que siempre hacemos: estar cerca respondiendo a las necesidades de nuestros candidatos, colaboradores y clientes.

¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó atravesar como empresa?

Sin dudas, la pandemia de Covid-19 nos tomó a todos por sorpresa y por un tiempo sortear esta incertidumbre que menciono no fue tarea sencilla. En principio, las empresas tuvieron que ajustar sus protocolos, herramientas de trabajo y también los espacios físicos. Por otro lado, también los colaboradores pusieron de su parte para adaptarse a una nueva rutina, algunos trabajando desde sus casas y en otros casos sin poder interrumpir su labor por ser esencial. Esta situación mundial sin precedentes trajo nuevos desafíos al mundo laboral que deben ser cubiertos y desde Adecco Argentina trabajamos día a día para estar a la altura de los nuevos requerimientos y demandas, tanto de empresas como de colaboradores. Aprendimos a resolver sobre la marcha en el difícil rol de intermediar en un contexto adverso. La comunicación cercana y cotidiana fue la clave.

En relación a Leandro Cazorla:

¿Cuál es el principal atributo que lo/la destaca personalmente en la gestión directiva?

Considero que siempre me he preocupado por tener un enfoque empático a la hora de gestionar equipos. Pienso que esto no tiene porqué contraponerse con la exigencia de resultados. Hay que escapar de esa falsa dicotomía y comprender que, si no soy capaz de escuchar a las personas, de entender qué es lo que están atravesando a nivel emocional, la mera exigencia cae en el vacío. El año pasado me propuse conectarme aún más con este atributo porque realmente sentía que era lo que necesitábamos como compañía. Dirigir en el marco de una pandemia implicaba entender que la continuidad de la actividad se estaba garantizando sobre la base de un gran esfuerzo de adaptación por parte de todos los colaboradores que a su vez estaban enfrentando duros momentos personales y familiares.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Para fomentar el trabajo en equipo me planteo primero tener instancias individuales con los managers cada cierto tiempo. En estas instancias escucho qué está percibiendo cada uno, qué objetivos considera relevantes y planteo algunos ejes de trabajo en conjunto con otros colegas. Luego sí vienen las instancias grupales en las cuales me preocupo por la transversalidad entre los equipos de trabajo. Es decir -desde mi visión al menos- para que una compañía funcione no basta con que cada departamento esté trabajando bien como equipo sino con que exista un entendimiento entre áreas distintas y un terreno de juego nivelado que permita la resolución de conflictos que inexorablemente van a aparecer porque los fines que persigue cada una no son compatibles el 100% del tiempo. En esta línea entonces armamos espacios formativos con grupos conformados por miembros de distintas áreas, reuniones donde cada área expone sus desafíos en pos de lograr acuerdos, nos evaluamos internamente entre todos y elaboramos planes en consecuencia. El trabajo en equipo es un valor esencial de Adecco pero no es un ideal al cual se llega y ya, hay que ocuparse de desarrollarlo día a día.

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RR.SS?

Primero cuando un tema escala lo suficiente como para llegar a los managers -que afortunadamente se trata de situaciones excepcionales- hay que reconocer que hubo más de un aspecto en el cual se falló. La mayoría de los clientes son como somos todos cuando estamos en esa posición: hacemos un reclamo importante si hemos notado que no fuimos comprendidos en varios momentos, si sentimos una desconexión entre la expectativa y lo que efectivamente sucedió. Aceptar que el cliente tiene motivos válidos es el primer paso entonces. El segundo consiste en profundizar en el tema con los equipos internos rápidamente, cuando el reclamo está en curso una respuesta a tiempo ya es tarde de todas formas. Esta fase entonces debe ser expedita pero exhaustiva y el clima con el cual se dé la conversación es crucial porque son situaciones tensas en las cuales es importante mantener el foco en encontrar las responsabilidades conjuntas -en vez de las culpas individuales- y arribar a soluciones efectivas alineadas a las expectativas actuales del cliente. Con este ejercicio realizado volvemos al cliente para reconocer los temas acuciantes, compartir las líneas de acción ya en curso para subsanar los problemas y sugerir nuevas las cuales deben ser aprobadas por el cliente. Esta fase puede tomar varias formas, a veces es preciso que yo me involucre de forma directa con una primera comunicación con el directivo que corresponda, a veces me sumo junto a los managers en la reunión y a veces lo que espera el cliente es una respuesta del equipo operativo mismo por lo que mi rol es dinamizar el proceso, pero al final debo empoderar al equipo para que lidere el acuerdo.

Pero en todo este proceso de reacción y mejora lo más importante es el reconocimiento del error. Reconocer un error ante un cliente, y solucionarlo rápidamente genera por lo general mayor satisfacción en un cliente que si el mismo no hubiese existido. Finalmente, en este proceso es importante la Innovación, entendida esta innovación como la manera de encontrar soluciones simples a los problemas de nuestros clientes e internalizar el aprendizaje en la cultura de la organización.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Creo que tal vez desde que me incorporé a Adecco he podido poner en valor mi capital formativo previo. En mi caso venía también de otro cargo de responsabilidad, conocía la dinámica de una multinacional y los desafíos inherentes a la venta y gestión financiera de un servicio que son muy distintos a los de un producto. Dicho esto, considero que el principal talento que he tenido que utilizar ha sido el de adaptación. Primero, porque más allá de los aspectos propios de mi capital formativo o background que menciono, esta industria es sumamente especial por un lado por su conexión estrecha e inmediata con la situación económica del país, los cambios regulatorios y las distintas particularidades de nuestro mercado laboral, pero sobre todo porque requiere de una cercanía absoluta con los clientes. Pienso que he crecido mucho entonces en mi capacidad de adaptación en lo que va de mi historia en la compañía y sin duda que el 2020 fue un punto de inflexión en este sentido: más que un talento personal mi capacidad de adaptación se constituyó en un intangible indispensable para la gestión cotidiana.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

Trascender e influir positivamente en nuestros seres queridos, y ver cómo eso contribuye a su crecimiento como personas retroalimentando a su vez nuestro propio crecimiento, es sin dudas uno de los objetivos de nuestra existencia como seres humanos. Considero que el mayor tesoro que podemos regalar a nuestros seres queridos es el ejemplo y los valores. Valores de la honestidad, el esfuerzo, la cultura del trabajo, la disciplina y por supuesto el disfrute; demostrándoles día a día que se puede vivir una vida llena de valores, progresando y cumpliendo los objetivos, pero sin dejar de disfrutar el camino.

En pocas palabras… ¿quién es Leandro Cazorla?

Una persona simple, que disfruta lo que hace y valora lo que logra. Que se equivoca pero que no se frustra y sigue adelante. Que quiere y busca lo mejor para sí mismo, para su familia, sus colegas, su equipo y su país.

