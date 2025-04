En la 15° edición del Día Mundial del Malbec, Wines of Argentina invita a disfrutar «Your Malbec»

Este año la campaña incentiva a consumidores/as a encontrar un estilo propio de consumir Malbec y a compartirlo. Serán 25 los eventos oficiales en los principales mercados de exportación para el Vino Argentino.



Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, comienza a transitar el mes de las celebraciones por el Malbec World Day (MWD), la campaña de alcance global más importante del sector vitivinícola de nuestro país que este año cumple 15 ediciones.

Creado por WofA el 17 de abril del 2011, el Día Mundial del Malbec mantiene firme su objetivo de reforzar el posicionamiento del Malbec como varietal ícono de Argentina y motorizar las ventas en los mercados clave para el producto nacional, que en 2024 alcanzó los USD 429.75 M (FOB) exportados, según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Años de innovación e investigación han impulsado una nueva era de Malbecs elegantes, refinados y sutiles. Cada expresión de Malbec es diversa, lo que hace que sea a la vez único y múltiple: único en su categoría y múltiple en sus expresiones. Parte de la evolución del Malbec también involucra su uso en varios de los mejores blends argentinos, cuya excelencia los ha convertido en nuevos íconos de la vitivinicultura argentina, y en la preparación de cócteles y vermuts, en línea con las tendencias de consumo de generaciones más jóvenes que buscan opciones creativas y refrescantes.

Manteniendo el espíritu de las celebraciones anteriores, esta edición busca seguir resaltando la diversidad del Malbec Argentino para satisfacer los gustos diversos de consumidores/as también diversos y en constante cambio. «Your Malbec», el lema de este año pone el foco en las preferencias, deseos y motivaciones de las personas a la hora de consumir Malbec Argentino, y la diversidad de formas en que lo disfrutan.

Your Malbec es una invitación a encontrar un estilo propio de consumo y a compartirlo con el mundo. Cada copa, cada vaso, cada sorbo de Malbec Argentino es una expresión individual inmersa en una experiencia compartida con otros. Y es ahí donde radica su esencia, que invita a la conexión y al disfrute. No importa qué tipo de copa, vaso o recipiente se elija; importa la ocasión, la manera única en la que se vive el Malbec y cómo cada persona elige compartirlo con el mundo. Siempre hay un Malbec esperando para ser descubierto: Tu Malbec (Your Malbec). Más que una campaña, es -en definitiva- un homenaje a la diversidad y a la libertad de disfrutar el Malbec como cada uno/a quiera.

«El Malbec World Day marcó un hito en la promoción del Vino Argentino a nivel mundial y, después de 15 años, nos llena de orgullo que la campaña se haya posicionado con solidez en la agenda internacional y nacional. Es una fecha esperada por retailers, prensa, consumidores y, por supuesto, por nuestras bodegas. Es una instancia para que el mundo hable de Argentina, de la calidad de nuestros vinos, la diversidad de nuestros terroirs y para mostrar la evolución de un varietal que cada año se reinventa y sigue sorprendiendo. Y esa es la magia del Malbec», expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.



Festejos en el mundo

El calendario de acciones previstas por Wines of Argentina incluye 25 eventos oficiales en los principales destinos de exportación para el Vino Argentino. El abanico de festejos abarca desde degustaciones para consumidores, hasta masterclasses especializadas y walk-around tastings para representantes del trade, líderes de opinión, prensa e influencers. Estas acciones se suman a una serie de activaciones online y campañas de marketing digital para ampliar la llegada a más consumidores.

La apuesta en Estados Unidos se centrará en promociones digitales con diferentes retailers, entre ellos Binny’s y Gary’s Wine & Marketplace, que involucran además seminarios y trainings para su personal de atención, así como degustaciones físicas en tiendas. Asimismo, se desarrollarán eventos en Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Houston y Atlanta junto con el apoyo de las representaciones argentinas. Por su parte, en Brasil, segundo mercado en importancia para el Malbec, las celebraciones estarán focalizadas en las ciudades de San Pablo, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Recife y Río de Janeiro. La agenda de actividades también contempla activaciones por el MWD en Canadá, Reino Unido, México, Perú y China.

Las celebraciones por el Malbec World Day ya están en marcha y podrán seguirse durante todo el mes de abril en redes sociales mediante los hashtags #MalbecWorldDay y #YourMalbec. Más información en el sitio oficial https://malbecworldday.com/.