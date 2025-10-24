El prestigioso Moscow State Ballet vuelve a Mendoza con su nueva propuesta de ballet clásico

El Moscow State Ballet desembarca en Latinoamérica con una espectacular gira a pedido del público de Argentina. En el marco de la gira nacional, regresa a Mendoza el próximo 20 de noviembre, al Arena Maipú Teatro.

Entradas en Ticketek.com y boletería del Arena (solo efectivo)

La compañía presentará una Gala de Primeras Figuras con un repertorio con piezas clásicas de Tchaikovsky, Bizet, Minkus y Rimsky-Korsakov. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).

Piezas clásicas del ballet con una producción de primer nivel

El Moscow State Ballet está enfocado en conservar y difundir la técnica de la tradicional escuela de ballet clásico ruso, junto con nuevas tendencias mundiales que se han desarrollado con colaboradores del resto de Europa.

La compañía se ha presentado en diversos países como México, Portugal, España, Italia, Brasil, Alemania, Chipre, Turquía, Israel, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y el Salvador, y en sus presentaciones trabajan primeras bailarinas del Teatro Bolshoi, Teatro Mariinsky, Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko (Teatro Musical de Moscú).

Según su directora general y bailarina principal, Liudmila Titova, “Su misión es llevar ballet a cada rincón de Rusia y del mundo involucrando a gente de todas las edades y en particular niños y jóvenes para que conozcan y disfruten el ballet clásico”.

El ballet ruso es tradición, cultura, sentimiento y emociones que se transmiten a través de la danza.