Claudio Zuchovicki llega a Mendoza para una nueva edición de Autores por los Caminos del Vino

El reconocido economista y referente del mercado de capitales Claudio Zuchovicki llega a Mendoza para compartir una charla inspiradora en torno a su nuevo libro «32 historias que todo líder debería leer», una obra que invita a reflexionar sobre el liderazgo, las decisiones y el aprendizaje a través de la experiencia. Una cita imperdible: el viernes 14 de noviembre en Bodega Antigal (Maipú). Con cupos limitados, las entradas están disponibles en Entradaweb. Incluye degustación de vinos de la bodega.

El ciclo Autores por los Caminos del Vino continúa su recorrido por las bodegas mendocinas con una nueva presentación imperdible. El próximo viernes 14 de noviembre, el economista Claudio Zuchovicki, una de las voces más lúcidas y populares del análisis financiero argentino, será el protagonista de una jornada donde el vino, las ideas y la conversación se encontrarán en Bodega Antigal, en Maipú.

Zuchovicki es gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, director de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Licenciado en Administración de Empresas (UADE), con posgrado en Mercado de Capitales (UBA/IAMC) y formación en Futuros y Opciones en el Chicago Board of Trade, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mundo financiero.

Durante su presentación, el especialista abordará las claves de su libro escrito junto al speaker motivacional Jonatan Loidi, una obra inspiradora que reúne 32 historias reales sobre decisiones, aprendizajes, éxitos y fracasos. «Queremos que este viaje te ayude a ver la vida con otros ojos, que te lleves inspiración y herramientas para aplicar en tu día a día».

La bodega abrirá sus puertas desde las 18 horas, invitando a los asistentes a recorrer sus instalaciones y disfrutar de una experiencia completa entre vino, paisaje y cultura.

El valor de la entrada es de $30.000, con cupo limitado, e incluye una degustación de vinos de Bodega Antigal. Además, habrá opciones gastronómicas disponibles para disfrutar en los jardines de la bodega.

Antigal Winery & Estates fue reconocida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo 2023 por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Enthusiast. Este galardón destaca su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, además de su búsqueda continua por la excelencia enológica y la proyección internacional de sus vinos, que hoy se exportan a mercados como Estados Unidos.

El ciclo, declarado de Interés Turístico por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), está organizado por Gustavo Flores Bazán —periodista y productor cultural con amplia trayectoria en el mundo del vino— junto a Jimena Silvestri, productora de medios y gestora cultural. Cada encuentro es moderado por Andrés Gabrielli, referente del periodismo cultural mendocino, en un formato íntimo pensado para disfrutar del vino, las ideas y la conversación.

Por Autores por los Camino 2025, ya pasaron figuras de renombre como Hugo Alconada Mon, Florencia Canale, Dario Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Ludovica Squirru.

Autores por los Caminos del Vino forma parte de las acciones culturales y enoturísticas promovidas por Bodegas de Argentina, con el respaldo institucional del EMETUR y la Universidad Juan Agustín Maza.

Acompañan Bodega Antigal, EDEMSA, Hotel Sheraton Mendoza, Antü Espacio de Lectura, La Cabrera y Kyros Ajíes. Media partners: El Descorche Diario y Radio Nihuil.

Entradas disponibles en: www.entradaweb.com