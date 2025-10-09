Casa Ronald y un nuevo récord de recaudación en su evento anual: más de $340 millones

En el marco de una nueva edición de “Celebremos”, y gracias al acompañamiento de 38 empresas sponsors junto a numerosos donantes particulares, la asociación logró una recaudación que contribuirá con el sostenimiento y continuidad de los 11 programas que lleva adelante en diferentes puntos de nuestro país.

Este 30 de septiembre se realizó en “El Central” de La Rural, una nueva edición de “Celebremos”, el evento anual de la Casa Ronald Argentina. Se trata de uno de sus eventos más importantes del año donde se busca recaudar fondos para el sostenimiento y continuidad de los 11 programas que la Casa lidera en el país.

Más de 400 invitados, junto a 70 voluntarios, representantes de empresas e instituciones, así como miembros del equipo y de la Comisión Directiva, entre ellos Woods Staton, presidente honorario de la asociación y Chairman de Arcos Dorados, participaron en una noche muy especial. El encuentro celebró la solidaridad y la filosofía del cuidado centrado en la familia, eje fundamental de los programas que lleva adelante Casa Ronald.

La conducción del evento estuvo a cargo de dos amigos de la Casa Ronald: Sofía Zámolo y Diego Poggi, y el show Valeria Lynch que hizo vibrar a todos los invitados. Otras celebridades amigas que se acercaron para disfrutar y brindar su apoyo a Casa Ronald fueron: Iliana Calabró; Sabrina Garciarena; Fer Dente y Pablo Turturiello; Chino Leunis y Maca Martínez Picabea; Belu Lucius y Javier Ortega; Juli Puente y Facu Miguelena, Pía Shaw y los periodistas Ignacio Otero, Valeria Sampedro e Ignacio Girón.

Este año, se logró una recaudación de más de $340 millones que serán destinados al sostenimiento de los programas que la organización impulsa en nuestro país; las 4 Casas Ronald, las 4 Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables y la Unidad de Bienestar.

Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald destacó: “desde la apertura del primer programa en el país, Casa Ronald acompañó y dio cobijo a más 416.000 niños y sus familias. Todo lo recaudado a través de esta gran noche solidaria nos permite seguir adelante con la misión de garantizar a través de nuestros 11 programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo”.

Finalmente, concluyó: “Estamos profundamente agradecidos a sponsors, invitados, voluntarios y amigos de la Casa Ronald, que con su generosidad hacen posible que nuestro trabajo siga creciendo. Sin dudas Celebremos 2025 fue una noche para recordar.”

Acerca de Casa Ronald McDonald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más de 30 años que tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud. Y promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.