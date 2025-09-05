Barrio Chino Arte Bar presenta: “SUPRA, Arte abstracto de Mendoza”

Barrio Chino Arte Bar continúa su ciclo de actividades de fin de semana con una agenda que celebra la diversidad y la creación artística. En esta ocasión, presenta la muestra “SUPRA, Arte abstracto de Mendoza”, con la participación de las artistas invitadas Silvana Tumminelli, Sheila Vanella y Laura Foresi.

La inauguración tendrá lugar el sábado 6 de septiembre de 19:30 a 22:00 hs en Barrio Chino Chacras (Monte Líbano 1068, Chacras de Coria), con entrada abierta a todo el público. Las artistas estarán presentes para guiar a los asistentes en un recorrido por sus obras y procesos creativos.

El arte abstracto y su espíritu transformador

El arte abstracto surgió a principios del siglo XX como respuesta a las limitaciones del arte representativo y como búsqueda de nuevas formas de expresión. En un contexto de posguerra, los artistas aspiraban a una conexión universal y más profunda con el espectador.

El Suprematismo, movimiento artístico ruso liderado por Kazimir Malévich, fue precursor de esta corriente y da nombre a esta exposición. En Argentina, y particularmente en Mendoza, el arte abstracto ha florecido con propuestas innovadoras y experimentación constante.

Las artistas invitadas

Laura Foresi inició su camino en el arte como terapia y hoy lo ha convertido en una de sus principales fuentes de trabajo. “El arte me está transformando desde mi interior, me conecta con una realidad hermosa, me da una sensación de libertad y es un camino que quiero recorrer a fondo”, afirma.

Silvana Tumminelli define al arte como una voz silenciosa que la acompaña desde siempre. Su inspiración surge de la música, los gestos cotidianos, los libros y hasta del silencio. "El arte se convirtió en un refugio, una forma de comprender y reinventar el mundo. Es donde me encuentro y donde me pierdo con gusto", comparte.

Sheila Vanella descubrió hace una década en la abstracción un lenguaje propio para expresar emociones y sentimientos. Autodidacta en gran parte de su proceso creativo, combina la experimentación con distintas técnicas y materiales. "Cada obra es un desafío y una oportunidad para crecer y expresarme de manera auténtica", señala.

Invitación abierta

Barrio Chino invita a toda la comunidad a disfrutar de esta experiencia artística única y a estar atentos a sus redes sociales, donde próximamente anunciarán la agenda de actividades de primavera.

– Lugar: Barrio Chino Chacras – Monte Líbano 1068, Chacras de Coria

– Ubicación: http://bit.ly/4kYsyGV

– WhatsApp reservas: https://wa.link/nuj8fl

– Consultas: 261 5397975