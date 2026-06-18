Moretti se suma al Mundial 2026 con premios para sus clientes y una propuesta interactiva en redes

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la pasión por la Selección Argentina vuelve a sentirse en cada rincón del país. En ese contexto, Moretti Quesos y Fiambres lanzó «Premios Dorados», una promoción especial inspirada en el histórico título obtenido por la Albiceleste en Qatar 2022.

La propuesta busca llevar el clima mundialista a cada una de sus sucursales y premiar a quienes compartan la ilusión de volver a ver a Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

La mecánica es simple: durante cada partido de la Selección Argentina, todos los tickets de compra emitidos en cualquiera de los locales de Moretti que finalicen en 22 serán premiados automáticamente.

El número no es casual. Se trata de un guiño al año en que la Scaloneta conquistó su tercera estrella y quedó grabada para siempre en la memoria de millones de argentinos.

Entre los premios habrá camisetas de la Selección Argentina, picadas especiales, vouchers de compra y otras sorpresas que acompañarán cada presentación del equipo nacional durante el certamen.

«Premios Dorados» transforma una compra cotidiana en una experiencia vinculada a la emoción del Mundial, generando nuevas oportunidades para celebrar cada encuentro junto a clientes, familiares y amigos.

Una picada para vivir cada partido

La experiencia también se trasladará al mundo digital. Antes de cada partido de Argentina, los seguidores de Moretti podrán participar a través de Instagram compartiendo una historia con su pronóstico del resultado final y etiquetando a la marca.

Quienes acierten el marcador participarán por el sorteo de una picada para dos personas, ideal para disfrutar el próximo encuentro de la Selección.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo con la comunidad y generar espacios de interacción que trasciendan el punto de venta, llevando la experiencia mundialista también a las redes sociales.

Una empresa mendocina que sigue creciendo

Moretti Quesos y Fiambres es una empresa mendocina especializada en la distribución y comercialización de quesos, fiambres y productos alimenticios, con presencia en toda la provincia.

Desde su nave central ubicada en la zona industrial de Rodríguez Peña, abastece diariamente a comercios, establecimientos gastronómicos y consumidores finales a través de una estructura logística diseñada para garantizar la calidad y conservación de los productos.

La compañía cuenta con más de 22 cámaras de frío y una flota de vehículos especialmente acondicionados para el transporte de alimentos, lo que le permite sostener altos estándares de cadena de frío durante todo el proceso de distribución.

Además, posee cuatro sucursales ubicadas estratégicamente en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Chacras de Coria, donde ofrece atención personalizada y una amplia variedad de productos.

Con una trayectoria basada en la calidad, la eficiencia logística y la cercanía con sus clientes, Moretti continúa consolidándose como una de las empresas referentes del sector alimenticio en Mendoza, sumando ahora una propuesta que combina premios, entretenimiento y pasión mundialista.